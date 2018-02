Saint-Alexandre-de-Kamouraska : autre étape franchie pour une nouvelle patinoire

Crédit photo : Stéphanie Gendron

À Saint-Alexandre, le conseil municipal a réservé un montant, lors d’une récente résolution, pour le projet de nouvelle patinoire, nouvelle salle des sports et des jeux d’eau. Ce montant est estimé à 3 M$ pour le moment.

Le projet est encore très embryonnaire, rien n’est décidé, a tenu à préciser la mairesse Anita Ouellet Castonguay. Toutefois, on sait qu’il ne s’agira pas d’un aréna et que la patinoire sera plus grande, avec un toit. « Ça devrait permettre qu’elle soit accessible deux à trois semaines plus tôt et deux à trois semaines plus tard pour allonger la saison de patinage », dit la mairesse.

Dans ce projet, il est prévu aussi qu’une nouvelle construction remplacera la salle des sports actuelle, complètement vétuste. Cette salle ne servira pas juste à mettre les patins, puisqu’elle accueille aussi la boutique d’occasion et qu’elle peut être louée par les citoyens. Les plans du bâtiment ne sont pas encore déterminés.

Le troisième volet du projet est les jeux d’eau dont Saint-Alexandre souhaite se doter dans le même secteur. L’intérêt est marqué pour cette nouvelle infrastructure et les démarches se poursuivent.

La prochaine étape est d’évaluer les possibles subventions, mais encore aucun échéancier n’est déterminé.