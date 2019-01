La sagesse de l’arbre réunie dans un coffret

Crédit photo : Courtoisie

Marie Anne Lemay de Saint-Jean-Port-Joli a puisé des enseignements précieux auprès des Premières Nations au cours des dernières années. Elle a décidé de partager un peu de cette sagesse ancestrale en lançant L’Arbre en moi, un ouvrage lumineux de 200 pages accompagné de 54 cartes, le tout réuni dans un coffret.

Fondé sur la quête personnelle et les observations de l’auteure, ce livre témoigne de sa rencontre avec Dominique Rankin, homme-médecine Anicinape (Algonquin), et des connaissances qu’il lui a transmises. La figure de l’arbre y sert de vecteur initiatique pour accompagner le lecteur à la rencontre de sa propre sagesse intérieure. Graphiste, illustratrice et détentrice d’un Certificat en études autochtones, Marie Anne Lemay signe les illustrations de son ouvrage.

Le coffret a d’abord été publié en France, aux éditions Vega, en novembre dernier. La maison d’édition française a été la première à recevoir le manuscrit de Marie Anne Lemay, et le processus s’est enclenché pour le faire découvrir au public français. L’Arbre en moi a d’ailleurs reçu un accueil chaleureux dans l’Hexagone.

L’ouvrage fait maintenant son arrivée au Québec, alors qu’il sera disponible dès jeudi dans les librairies québécoises. Pour plus d’information sur l’auteure et son œuvre, les personnes intéressées peuvent visiter lanaturemeclaire.com.