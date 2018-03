Un safari-photo en Afrique : un rêve réalisable

Crédit photo : Louis Turbide

Pour les amateurs à la recherche d’un voyage hors de l’ordinaire, avez-vous déjà pensé à vivre l’expérience d’un safari-photo en Afrique du Sud? Pour les gens pensant qu’un périple du genre est inabordable, sachez qu’il est possible de réserver un séjour de neuf jours incluant les vols internationaux pour moins de 4000 $.

Au cours des cinq dernières années, j’ai eu la chance de vivre deux safaris en Afrique du Sud et j’en garde des souvenirs impérissables. Avoir la chance de pouvoir observer dans leur environnement naturel des animaux mythiques comme la girafe, le zèbre, le lion ou l’éléphant, pour ne nommer que ceux-là, est une occasion qu’il faut vivre au moins une fois dans sa vie, croyez-moi.

Je me rappelle encore les sentiments ressentis lorsque moi et ma conjointe avons observé notre première girafe. C’était réellement magique de voir sa tête dépassée de la cime des arbres de quelques mètres. De plus, elle venait de mettre bas et nous étions les premiers à pouvoir admirer son nouveau rejeton faire ses premiers pas. Tout simplement incroyable!

Tout inclus

Un safari-photo en Afrique du Sud, c’est l’occasion unique d’observer et de photographier des centaines d’animaux par jour, et ce, dans un environnement à couper le souffle. Pour un safari-photo sur le continent africain, je vous suggère fortement d’opter pour un séjour tout inclus. De cette façon, toutes les craintes pouvant être associées à un tel voyage sont facilement dissipées, car vous êtes pris en charge par votre hôte directement à l’aéroport. Vous n’avez donc pas à vous soucier de toute la logistique entourant votre voyage ce qui vous permet de profiter pleinement de celui-ci.

Enfin, on vous informe des vaccins nécessaires et du type de vêtements que vous devrez prévoir. Généralement, il y a un service de lavage de vos vêtements sur une base quotidienne offert en safari-photo, donc il n’est pas nécessaire d’en apporter beaucoup. Une bonne paire de bottes de marche est aussi nécessaire. Lors d’un voyage en direction de l’Afrique du Sud, une halte de quelques heures bien souvent à Paris ou à Londres est possible ce qui permet d’aller faire une virée dans une de ces villes.

Lors de mon dernier séjour en Afrique du Sud, j’ai été reçu par un couple de Québécois, copropriétaire de l’entreprise Majeje Africa Safaris situé dans le Cap oriental. Après quelques visites en sol africain, ces derniers sont littéralement tombés amoureux de cette nature unique et de ses habitants au point qu’ils ont décidé de créer leur entreprise pour faire découvrir à leur tour aux Québécois les beautés de ce coin de paradis. Ces derniers offrent un forfait safari-photo qui peut être adapté à vos moindres désirs.

Des photos par milliers

Lors de sorties dans les parcs et réserves, les occasions de photographier la faune locale ne manquent vraiment pas. Je crois que nous avons pris environ 3000 photos lors de notre séjour! Un guide rencontre les clients directement au lodge et les amène en VUS dans ces différents sites. Le guide peut aussi marcher dans la brousse avec vous et tenter d’approcher différents animaux africains armés de votre appareil photo. Avec cette entreprise, il est par exemple possible de visiter le Lion Park et d’interagir avec des lionceaux.

De plus, puisque l’océan Indien est tout près, une partie de pêche en haute mer est aussi envisageable si vous le désirez. Que demander de plus? Une balade à dos d’éléphant! Eh oui, c’est possible et nous l’avons vécu! Quelle sensation hors du commun de se balader sur le dos d’un éléphant en sol africain! Nous avons pu vivre ces moments incroyables au sanctuaire d’éléphants Kwantu, après avoir passé quelques heures à la réserve du même nom.

Vous pouvez découvrir les détails de ce forfait safari-photo au www.majejeafricasafaris.com Bon safari!