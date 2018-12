La SADC fait rayonner le Kamouraska

Crédit photo : Courtoisie

La SADC du Kamouraska était bien représentée aux 1res Assises québécoises de l’économie circulaire tenues le 5 décembre dernier au Palais des congrès de Montréal par la présence de sa directrice générale, Mme Anik Briand, de son agente de développement Mme Isabelle Chouinard, ainsi que sa coordonnatrice de la démarche d’économie circulaire, Mme Émilie Dupont.

Cette 1re édition organisée par RECYC-QUÉBEC, en collaboration avec le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) et l’Institut de l’environnement, du développement durable et de l’économie circulaire (Institut EDDEC), a réuni un peu plus de 400 personnes venues de toute la province, représentant différents secteurs socioéconomiques dont près du tiers était des entrepreneurs. Quelques conférenciers étrangers sont également venus bonifier la programmation.

Véritable événement phare pour l’économie circulaire au Québec, les Assises ont été une occasion unique de faire l’état de la situation, de partager des initiatives innovantes et d’identifier les opportunités à saisir collectivement.

La SADC du Kamouraska, par la voix de sa coordonnatrice de la démarche d’économie circulaire du Kamouraska, a eu l’opportunité devant ce public attentif de rappeler qu’en plus d’une symbiose industrielle active depuis plus de deux ans, une première cohorte d’entrepreneurs est accompagnée pour réfléchir aux limites de leur modèle d’affaires actuel, afin d’identifier les voies de passage pour une transition vers l’économie de la fonctionnalité et de la coopération. Cette prise de parole a également permis d’insister sur l’expertise détenue par les réparateurs variés présents au Kamouraska, où dans bien des cas, aucune relève n’est identifiée.

Finalement, devant un tel public, il était à propos d’annoncer en primeur qu’un 2e Rendez-vous de l’économie circulaire au Kamouraska serait organisé en juin prochain.