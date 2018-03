SADC du Kamouraska : Brigitte Pouliot annonce son départ à la retraite

Crédit photo : Courtoisie SADC Kamouraska

La directrice générale de la Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) du Kamouraska, Mme Brigitte Pouliot, a annoncé en janvier dernier aux membres du conseil d’administration sa décision de prendre sa retraite. En poste depuis près de 30 ans, Mme Pouliot quittera officiellement ses fonctions le 31 août prochain.

Une fois la surprise de cette annonce passée, les membres du conseil ont lancé les démarches en vue de combler le poste de directeur (trice) général (e). C’est la firme Cameron ressources humaines qui a été retenue pour coordonner le processus de recrutement et de sélection. Le poste est d’ailleurs affiché sur le site : www.cameronrh.com dans la section des offres d’emploi.

Mme Pouliot a assuré le conseil d’administration de son entière collaboration, de sa disponibilité et de son dévouement pour contribuer à l’intégration de la nouvelle personne à la direction de l’organisme, faciliter le transfert des dossiers et assurer le maintien des services et la poursuite des activités.

Originaire de Québec et détentrice d’un BAC en administration des affaires, spécialisation marketing, Mme Pouliot est à la barre de la SADC du Kamouraska depuis octobre 1989. Elle a œuvré avec passion et conviction au développement économique de la région. Cette femme de leadership et de partenariat a joué un rôle majeur dans l’évolution de l’organisation et du territoire.

Pour elle, le contexte était favorable à la prise de cette décision. « L’organisme est en très bonne santé financière, les projets sont sur une belle lancée et l’équipe en place est solide et expérimentée », de mentionner Mme Pouliot.

C’est au nom des administrateurs que le président, M. Louis-J. Desjardins, tient à souligner la contribution exceptionnelle de Mme Brigitte Pouliot à la SADC du Kamouraska, tout au long de son parcours comme directrice générale et profite de l’occasion pour lui souhaiter une bonne retraite bien méritée.