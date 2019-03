S3-K9 à la recherche de maîtres-chiens

Crédit photo : Courtoisie S3-K9

L’entreprise de sécurité S3-K9, cofondée l’automne dernier par l’Éducateur Canin Québec Arnaud Wery, qui avait jadis pignon sur rue à La Pocatière, procèdera au recrutement de maîtres-chiens prochainement au Bas-Saint-Laurent. Cette journée fait suite à l’obtention par la jeune PME d’un contrat de sous-traitance avec l’entreprise Garda.

Signée récemment, cette entente doit permettre à S3-K9 de réaliser, à titre de sous-traitant, les contrats de Garda nécessitant la présence de maîtres-chiens au Québec. Pour le copropriétaire de l’entreprise, Arnaud Wery, il s’agit oui d’un contrat majeur pour son entreprise, mais d’autres doivent être annoncés sous peu, plus spécifiquement au Bas-Saint-Laurent, d’où sont originaires son partenaire d’affaires et lui. « On développe notre marché actuellement et on va procéder au recrutement d’agents de sécurité et plus spécifiquement de maîtres-chiens lors d’une journée spéciale, prochainement au Bas-Saint-Laurent », précise-t-il.

Les maîtres-chiens recrutés seront amenés à intervenir pour S3-K9, à temps partiel ou à temps plein, selon les contrats. Au préalable, ils devront s’engager à suivre la formation de trois mois offerte au Centre de formation professionnelle Fierbourg de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries, dans la région de Québec. La prochaine cuvée doit débuter en avril prochain et se terminer à la fin juin. Les cours touchent principalement la formation de maître-chien en sécurité privée. En parallèle, des cours pour la détection des armes, des munitions, des explosifs ou des drogues sont également offerts.