RythÂ Kesselring, artiste en résidence à l’anse de La Pocatière

Crédit photo : Courtoisie

Vrille présente Captures fibreuses, entre lieux et temps, le projet de création de Ryth Kesselring, deuxième artiste en résidence de la saison estivale 2018. Il sera possible de rencontrer l’artiste à la Maison régionale touristique du Bas-Saint-Laurent, à La Pocatière (10, route du Quai, à la sortie 439 de l’autoroute 20), tout le mois de juillet, du mercredi au dimanche, de 11 h 00 à 14 h 00.

Le vernissage s’y tiendra le jeudi 2 août à 17 h 00. L’exposition s’y poursuivra jusqu’au lundi 3 septembre. L’artiste invite les visiteurs à tisser de manière tactile et physique leurs propres souvenirs de l’anse. Côte à côte, artiste et visiteurs réaliseront des tapisseries, inspirées du paysage, montées sur des métiers de haute lisse en plein air. L’atelier s’offre tant aux néophytes qu’aux plus expérimentés. Ce projet in situ s’alimente entre autres d’un filage sur rouet en direct, à partir de fibres d’alpagas et de mouton issues de fermes locales. En parallèle au tissage tactile, une oeuvre de captations sonores du paysage ou « ficelle acoustique » sera dévoilée lors du vernissage.

Native de Zezikon, en Suisse, Ryth Kesselring est une artiste multidisciplinaire qui privilégie les matières textiles qu’elle incorpore dans ses peintures, installations, performances et oeuvres interactives.