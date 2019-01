Routes et écoles fermées dans Kamouraska-L’Islet

Crédit photo : Archives Le Placoteux

Plusieurs routes provinciales et municipales sont toujours fermées à la circulation aujourd’hui en ce deuxième jour de tempête dans Kamouraska-L’Islet. Par conséquent, plusieurs écoles du territoire sont fermées pour une partie de la journée.

Services de garde, préscolaire, écoles primaire, écoles secondaire, centres d’éducation des adultes, centre de formation professionnelle et centres administratif sont fermés pour la journée aujourd’hui à la Commission scolaire de la Côte-du-Sud et la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup.

Le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière est également fermé pour la journée.

Au niveau collégial, le Cégep de La Pocatière et le Centre d’études collégiales de Montmagny sont fermés pour l’avant-midi. La direction avisera vers 11 h 30 pour l’après-midi.

Routes fermées

Sur le réseau routier, l’autoroute 20 demeure fermée à la circulation de Saint-Jean-Port-Joli à Rivière-du-Loup. Vers Montmagny, la chaussée est enneigée avec présence de lames de neige et visibilité réduite.

La route 132 est également fermée entre La Pocatière et Rivière-du-Loup et entre L’Islet et Montmagny. Le tronçon entre La Pocatière et L’Islet est ouvert, mais enneigé avec présence de lames de neige et visibilité réduite.

La route 204 est enneigée avec présence de lames de neige et visibilité réduite entre Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile.

La route 289 est enneigée avec visibilité bonne entre Saint-Alexandre et Pohénégamook.

Dans les municipalités de Kamouraska-L’Islet, certains tronçons routiers sont fermés à la circulation. Les citoyens sont priés de vérifier ce qui en est avant de s’engager, en se rendant sur la pages Facebook de chacune de ces municipalités.

Météo

Environnement Canada prévoit seulement 2 cm de neige de plus durant la journée. La poudrerie doit toutefois se poursuivre avec des vents qui souffleront de 30 à 60 km/h. Le mercure doit rester froid entre -14 et -20°C.