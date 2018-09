Crédit photo : Courtoisie

Les 16 et 17 octobre prochains aura lieu l’événement « En route vers l’emploi! », deux journées de visite en entreprise qui visent les chercheurs d’emploi des MRC de L’Islet et de Montmagny. Au cours de ces deux jours, les participants auront aussi l’occasion de discuter avec des employeurs de ces deux MRC.

Le Centre d’aide et de recherche d’emploi de Montmagny-L’Islet (C.A.R.E.), les centres locaux d’emploi (CLE) et les carrefours jeunesse emploi (C.J.E.) de Montmagny et de L’Islet s’unissent pour mettre sur pied ces deux journées d’échanges avec 22 entreprises. Le 16 octobre, les participants pourront visiter six entreprises de la MRC de Montmagny, et le 17 octobre, ils auront le choix parmi quatre entreprises de la MRC de L’Islet. En visitant les établissements inscrits, les participants seront en contact direct avec de futurs employeurs potentiels ainsi que divers intervenants qui les guideront dans leur quête vers un emploi.

Le déroulement de chacune des journées sera similaire. Le point de départ aura lieu au Centre local d’emploi de chaque MRC et, par la suite, un autobus fera une tournée des entreprises participantes. Pour agrémenter la journée, un dîner sera offert en compagnie de plusieurs autres employeurs.