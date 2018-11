Rousseau souligne l’apport de partenaires majeurs

Crédit photo : Courtoisie

Rousseau tenait à souligner l’apport de ses partenaires majeurs dans la réalisation de la construction de la nouvelle usine satellite située à L’Islet.

Une quarantaine de partenaires ont été conviés pour une visite officielle des installations et pour un vin d’honneur. Ces derniers ont été accueillis par les dirigeants ainsi que des employés de l’entreprise.

« Par cet événement, nous voulions démontrer que pour Rousseau, il ne s’agit pas seulement d’une relation d’affaires, mais d’un partenariat », mentionne Charles-Alexandre Paré, vice-président directeur général de Rousseau Métal Inc. Il souligne également le partage d’une même vision et l’existence d’une véritable synergie entre Rousseau et ses partenaires.

L’usine satellite de L’Islet est un superbe bâtiment doté des dernières technologies en matière de production. Construite au coût de 30 millions $, l’usine est opérationnelle depuis janvier 2018 et embauche à ce jour 35 employés. Par ailleurs, les projections sont positives et font en sorte que le plancher d’emploi augmentera d’ici les prochains mois. Cette construction s’avérait nécessaire pour répondre à la demande des clients et atteindre les objectifs de croissance. L’usine de Saint-Jean-Port-Joli demeure toutefois la maison-mère.