Rousseau Métal lauréat du Prix d’excellence « Manufacturier d’exception »

Crédit photo : Courtoisie

Rousseau Métal inc. a remporté le Prix d’excellence des Pléiades 2018 dans la catégorie « Manufacturier d’exception ».

C’est dans le cadre d’un gala honorifique au Centre des congrès et d’expositions de Lévis, où près de 800 personnes issues de divers milieux socio-économiques de la région de Chaudière-Appalaches s’étaient réunies pour la remise des prix. À cette occasion, la Chambre de commerce de Lévis a honoré les lauréats des 10 catégories du concours.

Rappelons que le Prix d’excellence « Manufacturier d’exception » est destiné à une entreprise qui s’est démarquée, notamment, par ses façons de faire innovantes, par ses idées d’amélioration des procédés et par son portefeuille de projets.

Le concours Les Pléiades – Prix d’Excellence est organisé par la Chambre de commerce de Lévis depuis 2001. Ce concours corporatif, le plus prestigieux de Chaudière-Appalaches, vise à reconnaître les entreprises, organismes et individus s’étant démarqués au courant de la dernière année.

Rousseau Métal Inc. est une entreprise établie à Saint-Jean-Port-Joli depuis plus de 65 ans. Elle se spécialise notamment dans le rangement industriel et automobile haut de gamme.