Rousseau dévoile un nouveau produit : le Chariot MultiTek

Crédit photo : Courtoisie

Depuis quelques mois, l’équipe de développement de produits de Rousseau s’applique à réinventer le chariot utilitaire. La volonté de surpasser les produits existants, de cibler de nouvelles niches de marché et d’offrir un produit hautement flexible a guidé les activités de conception de l’équipe.

Le nouveau Chariot MultiTek de Rousseau est un chariot ergonomique et multifonctionnel. Il représente une solution avantageuse aux chariots standards en offrant qualité, vaste gamme d’accessoires et polyvalence. Le Chariot MultiTek est aussi un petit poste de travail portatif. Plusieurs configurations allant du modèle le plus minimaliste à l’agencement le plus complet seront disponibles. Petit, léger et facile à manœuvrer, le Chariot MultiTek sera le compagnon parfait de nombreux travailleurs. Rousseau prévoit de commencer la production de ce nouveau produit dès avril 2018.