Roméo Bouchard reçoit le prix Philippe-Aubert-de-Gaspé

Crédit photo : Maxime Paradis

L’auteur et militant de Saint-Germain-de-Kamouraska, Roméo Bouchard, a reçu le prix Philippe-Aubert-de-Gaspé, samedi dernier, dans le cadre du 27e Salon du livre de la Côte-du-Sud. L’événement se déroulait pour la première fois à La Vigie de Saint-Jean-Port-Joli.

Auteur d’une douzaine de livres, dont deux parus cette année (L’UPA : un monopole qui a fait son temps et Gens de mon pays), Roméo Bouchard n’avait jamais reçu le prix Philippe-Aubert-de-Gaspé, à ce jour. « Je ne suis pas habitué aux honneurs. C’est une belle marque d’estime et de reconnaissance de ma région d’adoption depuis 40 ans que de recevoir ce prix aujourd’hui », de mentionner l’homme, dans ses remerciements.

Au total, 120 auteurs étaient éligibles au prix Philippe-Aubert-de-Gaspé, cette année. Accompagné d’une bourse de 1000 $, ce prix est attribué exclusivement aux auteurs nés ou résidents sur le territoire des MRC de Bellechasse, Montmagny, L’Islet ou Kamouraska. Dans le cas de M. Bouchard, le jury composé de cinq organismes, dont deux librairies, a tenu non seulement à souligner sa contribution à la littérature régionale, mais également son implication humanitaire, communautaire et sociale dans la région de la Côte-du-Sud.

La Vigie

Tenu sur deux jours, samedi et dimanche, le 27e Salon du livre de la Côte-du-Sud se déroulait pour la première fois à La Vigie de Saint-Jean-Port-Joli. Dans l’ensemble, ce changement de lieu a été fort apprécié par les différents exposants et visiteurs qui s’étaient déplacés pour le Salon. Plusieurs n’ont pas manqué de souligner la luminosité de la salle de La Vigie, qui dispose d’une fenestration imposante sur les berges du Saint-Laurent. Précisions que toute la logistique derrière la préparation du Salon a aussi été facilitée par ce déménagement, permettant aux exposants de pouvoir s’installer durant la journée du vendredi plutôt qu’en fin de soirée ou durant la nuit de vendredi à samedi comme c’était le cas au Centre Rousseau.

De plus, selon André Thibault, coordonnateur du Salon, ce déménagement a permis d’accueillir jusqu’à 30 exposants cette année, soit 25 auteurs et cinq maisons d’édition. « Nous avons accepté le maximum d’exposants que nous pouvions, tout en maintenant la priorité aux auteurs de la Côte-du-Sud », a-t-il indiqué. Rappelons que cette 27e édition était présentée sous la présidence d’honneur de Mme Dominique Giroux, auteure et animatrice jeunesse de Sainte-Louise.