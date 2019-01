Roland & Frères ferme son entrepôt de Saint-Pacôme

Crédit photo : Maxime Paradis

Roland & Frères de Saint-Pacôme, propriété de l’entreprise Beaudry & Cadrin, fermera son entrepôt de Saint-Pacôme à la fin janvier, causant la perte de neuf emplois. Toutefois, l’entreprise continuera à maintenir une présence au Bas-Saint-Laurent.

La pénurie de main-d’œuvre que l’entreprise rencontre depuis un an du côté de l’entrepôt est la principale raison qui explique ce changement dans le modèle opérationnel de Roland & Frères, selon le directeur général, Serge Nadeau. « Notre entreprise possède quatre entrepôts répartis partout au Québec et celui du Bas-Saint-Laurent est celui où la difficulté d’embaucher dans la main-d’œuvre opérationnelle est le plus difficile », déclare-t-il.

Dans un monde idéal, 12 employés auraient été nécessaires pour faire rouler l’entrepôt promptement. Seulement neuf y travaillent à l’heure actuelle, de préciser Serge Nadeau. Afin d’assurer un service de qualité, il n’était pas rare que les cadres de l’entreprise mettent la main à la pâte pour respecter les délais de livraison auprès de la clientèle, selon lui.

Haut taux de roulement

En plus de manquer de main-d’œuvre dans l’entrepôt, Serge Nadeau mentionne que Roland & Frères y rencontrait depuis un an un taux de roulement des employés de 80 %. Sur les neuf employés qui seront mis à pied, sept d’entre eux ont moins d’un an d’ancienneté, a-t-il précisé. « On était constamment en formation et on ne peut pas se permettre ça. Si on veut conserver un bon niveau de qualité dans le service qu’on offre à notre clientèle, on doit éviter au maximum les risques d’erreurs », ajoute-t-il.

Avant d’en venir à cette décision, le directeur général avoue avoir rouvert la convention collective pour offrir de meilleurs salaires aux employés. Cela n’aura pas suffi, déplore-t-il.

Manque d’espace

L’autre facteur qui a motivé cette décision serait le manque d’espace disponible dans l’entrepôt de Saint-Pacôme. Depuis l’acquisition de Roland Frères par Beaudry & Cadrin en 2016, la gamme de produits disponibles a grandement augmenté afin de répondre aux exigences du nombre croissant de clients de l’entreprise. Si l’entrepôt de Saint-Pacôme permet d’en tenir entre 7000 et 8000, celui de Lévis permet de se rendre jusqu’à 12 000 produits. Il a donc été décidé de faire une pierre deux coups en déplaçant la préparation des commandes à l’entrepôt de Lévis, qui ne rencontre pas de problème de recrutement de main-d’œuvre. « Cette décision n’aura aucun impact auprès de notre clientèle régionale, car nous conservons tout de même nos bureaux à Saint-Pacôme et notre quai de chargement. Nous avons renouvelé notre bail sur le long terme pour ces deux espaces, car nous tenons à maintenir notre présence au Bas-Saint-Laurent. Le seul impact qu’il y aura pour nos clients régionaux sera qu’ils auront désormais accès à près de 5000 produits de plus », d’indiquer Serge Nadeau.

Ainsi, 20 employés à temps plein continueront de travailler aux installations de Roland & Frères à Saint-Pacôme, malgré la fermeture de l’entrepôt. Ce nouveau modèle opérationnel sera effectif à partir du 4 février.