Rivière-Ouelle : une maman part en croisade pour un meilleur déneigement

Crédit photo : Maxime Paradis

Une maman de Rivière-Ouelle réclame à la Municipalité de Rivière-Ouelle de procéder au déneigement d’une centaine de mètres de trottoirs, à proximité de l’école des Vents-et-Marées. Elle reproche à ce secteur mal déneigé et situé à la sortie du pont enjambant la rivière Ouelle de mettre en péril la sécurité de ses enfants.

Tous les matins, comme plusieurs autres parents de Rivière-Ouelle, Elizabeth Hudon accompagne à pied ses quatre enfants à l’école des Vents-et-Marées, située à deux coins de rue de sa résidence. Pour s’y rendre, elle doit emprunter le pont enjambant la rivière Ouelle sur la route 132, à partir du rang de l’Éventail, et ensuite le chemin du Haut de la Rivière. Mais voilà qu’à l’exception des trottoirs situés sur le pont, la Municipalité ne déneigeait pas ses accès sud et nord. « Suite à ma demande, la Municipalité a fait un effort pour poursuivre le déneigement à l’approche du pont », reconnaît-elle.

« Je suis peut-être un peu trop mère poule, mais c’est rendu que je ne veux plus envoyer mes plus jeunes enfants à la patinoire ou au parc qui sont situés à côté de l’école, car je ne veux pas qu’ils soient obligés de marcher dans la rue. » – Elizabeth Hudon

Cette demande, envoyée par courriel le 23 janvier dernier au maire Louis-Georges Simard, nous a été fournie par Elizabeth Hudon. Elle y réclame effectivement le déneigement des trottoirs entre le pont et le rang de l’Évantail, le pont et le chemin de la Pointe et celui conduisant à l’école sur le chemin du Haut de la Rivière, face au cimetière. Toutefois, rien n’a été fait pour cette dernière portion. « Je suis peut-être un peu trop mère poule, mais c’est rendu que je ne veux plus envoyer mes plus jeunes enfants à la patinoire ou au parc qui sont situés à côté de l’école, car je ne veux pas qu’ils soient obligés de marcher dans la rue », explique-t-elle.

Réponse de la Municipalité

Dans une réponse transmise le 1er février par la directrice générale de la Municipalité, Mme Nancy Fortin, il est écrit que le conseil s’est penché sérieusement sur la demande et que diverses vérifications ont été faites. « Le constat reste le même que lorsque vous aviez regardé la situation lors de ton mandat de mairesse (NDLR : Elizabeth Hudon a été mairesse de Rivière-Ouelle de 2009 à 2013). Le Conseil n’est pas en mesure d’assurer un déneigement de trottoirs efficaces, de qualité et surtout sécuritaire. Par contre, nous avons demandé à un contracteur qui s’occupe du déneigement pour le MTQ (ministère des Transports) de déneiger un peu plus grand. Et lorsqu’il passe le souffleur, il embarque sur le trottoir », peut-on lire.

Pour Elizabeth Hudon, même si l’hiver tire à sa fin et que le redoux des derniers jours a permis de dégager en bonne partie le trottoir face au cimetière, la réponse fournie par la Municipalité ne la satisfait pas. « Je me souviens que j’avais amené cette préoccupation au conseil municipal à l’époque. Je ne sais plus très bien pourquoi je n’avais pas poussé davantage pour régler la problématique, peut-être l’inexpérience ou l’inconscience du danger réel que ça pouvait représenter, mais aujourd’hui, si c’était à refaire, je ne laisserais pas la situation telle quelle », déclare-t-elle.

Même si elle reconnaît qu’il est un peu tard pour corriger le tir cet hiver, elle croit que la Municipalité peut mieux planifier en prévision de l’an prochain. « Déneiger un trottoir pour la sécurité des gens, il me semble que c’est la base en 2018, non? »