Rivière-Ouelle : Consultation publique pour le paysage culturel patrimonial

Crédit photo : Courtoisie

La Municipalité de Rivière-Ouelle a tenu sa consultation publique au sujet du plan de conservation proposé pour la désignation de paysage culturel patrimonial pour les pointes aux Orignaux et aux Iroquois. Plus de 40 personnes étaient présentes afin de venir partager leurs commentaires et suggestions sur les actions proposées.

Au mois de juillet, le plan de conservation sera déposé au Ministère de la Culture et des Communications et adopté par la Municipalité pour gérer, protéger et mettre en valeur le territoire désigné comme paysage culturel patrimonial. Cette désignation est un statut donné par le Gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel qui reconnait un territoire pour ses caractéristiques paysagères remarquables en raison de leur intérêt historique, emblématique ou identitaire.

Pour ceux qui désireraient avoir plus d’informations sur la démarche et même signer la charte, rendez-vous à l’adresse suivante : http://riviereouelle.ca/pointe-aux-orignaux.