Rivière-Ouelle : la Chapelle du quai se prépare pour son année test

Ils sont actuellement plusieurs bénévoles à mettre la main à la pâte afin de préparer la Chapelle du quai de Rivière-Ouelle à vivre son premier été qui doit servir de test pour l’avenir. Dès la Saint-Jean-Baptiste, cette dernière doit être ouverte au public et proposer une toute nouvelle vocation.

Un long chemin a été parcouru avant de trouver une nouvelle vocation pour la Chapelle du quai. Ateliers de réflexions collectives en 2016, exposition-enquête au courant de l’été 2017, toutes ces consultations ont mené à la création de l’OBNL du Centre communautaire et culturel de la Pointe-aux-Originaux, constitué depuis l’automne dernier. Le but de ce dernier est d’animer la Chapelle du quai par la tenue d’activités communautaires, culturelles, patrimoniales et commerciales. L’été 2018 doit servir de test. « On veut voir si notre modèle d’affaires est viable et l’ajuster au besoin pour les années subséquentes », d’indiquer le président, M. Jean Vézina.

Ce modèle implique notamment l’opération d’un petit café, la location du presbytère pour assurer une source de revenus supplémentaires à l’OBNL et la tenue de différentes activités « Notre souhait est que les gens de Rivière-Ouelle et de la région se réapproprient le secteur du quai. On aimerait aussi qu’ils soient ambassadeurs, en quelque sorte, et qu’il fasse découvrir la Chapelle et son environnement à leurs amis et les membres de leurs familles qui sont en visite dans la région. Il y a un potentiel touristique intéressant ici », d’ajouter le président.

Parmi les activités prévues cet été, mentionnons des conférences, la présentation de films documentaires, différentes expositions et des ateliers créatifs. Un événement commémoratif célébrant les 70 ans de la Chapelle est aussi prévu le 15 août prochain. L’ouverture officielle, quant à elle, doit avoir lieu au tournant de la Saint-Jean-Baptiste et s’arrimer avec la visite du voilier Roter Sand au quai de Rivière-Ouelle. Le calendrier des activités peut être consulté sur la page Facebook de la Chapelle du quai et sur le site web de la Municipalité à riviereouelle.ca.