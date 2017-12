Rivière-du-Loup en spectacles accueillera un artiste en résidence

Crédit photo : Maurice Gagnon

Un artiste de la chanson ou de la musique aura la chance de vivre une expérience de scène exceptionnelle en 2018 grâce au nouveau projet d’accueil d’un artiste en résidence lancé jeudi par Rivière-du-Loup en spectacles.

C’est une première pour le Centre culturel Berger, a mentionné son directeur général Pierre Lévesque. L’appel d’offres est lancé en vue de trouver l’artiste qui se produira à cinq reprises pendant quatre mois dans l’Espace des Grands rendez-vous Berger dans le cadre d’avant spectacles et lors des entractes. La résidence se déroulera entre le 1er février et le 1er juin 2018. Le choix des dates de présentation se fera avec l’artiste gagnant.

Un comité de sélection choisira l’artiste gagnant parmi celles et ceux qui se seront inscrits. Une bourse de 1 000 $ sera remise à la personne sélectionnée. Elle bénéficiera également d’un enregistrement studio au Camp musical St-Alexandre, d’une formation sur l’art de réaliser une entrevue avec les Communications Sylvain Dionne, de la publicité dans le journal Infodimanche, de la promotion ainsi que du support sur le plan technique.

Expérience bonifiée

Ces partenaires se sont dits très heureux de participer à cette première édition de la résidence d’artiste. Ils voient dans ce concours un moyen d’aider un artiste à développer sa carrière. De son côté, Pierre Lévesque a parlé de la fierté du Centre Berger de pouvoir enfin lancer ce projet. « De plus, dit-il, les clients qui assisteront aux spectacles vivront une expérience bonifiée. »

L’artiste doit déposer sa candidature d’ici le 15 janvier prochain et doit être un ou une auteur (e), compositeur (trice) et interprète en chanson et/ou musique et doit avoir des compositions à son actif. Les détails sur les critères d’éligibilité, le dossier de candidature et le processus de sélection sont disponibles au www.rdlenspectacles.com. Les dossiers de candidature doivent être envoyés par courriel à l’attention de Mathieu Gagnon, à salle@rdlenspectacles.com.