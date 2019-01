Revue de l’année 2018 : Octobre

Il conçoit de A à Z une réplique d’un vieux Ford T23

Un Pocatois maniaque d’automobiles a réalisé un rêve vieux de plus de 20 ans en réalisant, de A à Z, sa propre automobile. Inspiré d’un vieux modèle Ford des années 1920, son véhicule a été validé par la Société de l’assurance automobile du Québec et jugé suffisamment sécuritaire pour qu’il puisse l’utiliser sur le réseau routier québécois. Pour réaliser sa voiture, Richard Cayer s’est donc inspiré d’un vieux modèle Ford T23 dont il a lui-même conçu la structure de base. La coquille du véhicule, elle, a été achetée sur eBay et il s’est chargé de la solidifier lui-même. Pour le moteur, il a réutilisé celui d’un de ses anciens véhicules Chevrolet. Le reste des pièces et accessoires nécessaires au bon fonctionnement de la voiture ont été achetés auprès d’entreprises spécialisées en mécanique automobile de la région ou conçus par Richard lui-même, comme les pare-chocs, par exemple. L’assemblage et les soudures ont tous été réalisés dans le minuscule garage derrière sa maison à La Pocatière.

Première femme du continent nommée académicienne internationale de généalogie

Jeannine Ouellet, originaire de Saint-André-de-Kamouraska, est la première femme en Amérique à recevoir la plus haute distinction établie par l’Académie internationale de généalogie. Il s’agit du couronnement de sa vie de généalogiste et historienne. La dame, qui a entre autres siégé à la Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup, la Fédération Histoire Québec et la Fédération québécoise des sociétés de généalogie, partage cet honneur avec près de 100 hommes et à peine 10 femmes d’autres pays à travers le monde. Une dizaine de femmes ont atteint ce sommet. Elle est la première en Amérique à obtenir cette distinction; les autres : deux Françaises, une Espagnole, deux Russes, une Hongroise, une Roumaine, une Italienne, une Ukrainienne et une Saint-Martinoise.

Triste fin pour une jeune fille de 17 ans

Kelly Charest, 17 ans de La Pocatière, a perdu la vie dans un terrible accident survenu sur l’autoroute 20 à la fin du mois d’octobre à La Pocatière. Elle revenait de souper chez sa mère et retournait à son appartement de Saint-Pamphile lorsque le drame s’est produit. Selon ses proches, le conducteur de la voiture, le copain de Kelly Charest, aurait donné un coup de volant en voulant éviter une vanne qui se tassait vers son véhicule. Il aurait ensuite fait des tonneaux sur le terre-plein avant de percuter une voiture qui circulait sur l’autoroute dans l’autre voie. Le conducteur de ce véhicule est aussi décédé. Il s’agit d’Alain Dion, 63 ans, de Matane. Quatre personnes au total ont aussi été blessées.

Le Grand labyrinthe Servlinks dépasse son nombre de visiteurs de 2017

Le Grand labyrinthe Servlinks a dépassé son nombre total de visiteurs de 2017 lors de l’édition 2018. Le promoteur de l’activité, Luc Pelletier, se dit ravi de la progression et de la popularité de cette activité qui amène des visiteurs des quatre coins de la planète. « Si ce n’était pas du labyrinthe, sans doute que ces gens ne se seraient jamais déplacés à Sainte-Anne-de-la-Pocatière », de déclarer Luc Pelletier. « Le labyrinthe est une superbe activité familiale qui donne des moments uniques et si ça peut profiter à nos commerces locaux, tant mieux! »

Des millions de grillons destinés à l’alimentation élevés à Saint-Pascal

Jusqu’à 20 millions de grillons destinés à être transformés en « farine protéinée » seront élevés à Saint-Pascal aux six semaines. Ce projet est celui de l’entreprise Entomo DSP qui s’est donnée pour mission de devenir la première ferme d’élevage de grillons à grande échelle au Québec. Les deux instigateurs de ce projet ambitieux sont Maxime Dionne de Saint-Pascal et Antoine St-Pierre de Saint-Philippe-de-Néri. Le premier est un ancien étudiant en administration aux HEC Montréal, tandis que l’autre est chimiste de formation. Installée dans les anciens locaux de la tannerie à Saint-Pascal, Entomo DSP veut s’attaquer au marché croissant de la « farine de grillons. » Riche en fer, en calcium, en magnésium, en vitamine B12 et avec un ratio en oméga 3 et en oméga 6 comparable au saumon, cette « poudre » est le fruit de la transformation des grillons selon un processus respectant les normes les plus élevées en matière de salubrité alimentaire. Elle sert ensuite à enrichir d’autres produits en alimentation comme des pâtisseries, ou comme supplément de protéines.

De l’asphalte contenant de l’amiante enfoui à Saint-Roch-des-Aulnaies

De l’asphalte contenant de l’amiante a été enfoui cet été à l’entrée de l’autoroute 20 Est à Saint-Roch-des-Aulnaies. Une opération réalisée selon les règles prescrites, de mentionner le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTQ). Loin d’être passée inaperçue, cette intervention du MTQ a apporté son lot de questionnements et de soupçons chez plusieurs citoyens de Saint-Roch-des-Aulnaies. Un contact au MTQ nous a permis de valider ce que plusieurs redoutaient : de l’asphalte contenant de l’amiante a bel et bien été enfoui sur ce site en bordure de l’autoroute. L’asphalte en question représente les résidus des travaux réalisés à proximité sur l’autoroute 20 Est. La transporter à l’extérieur du chantier dans un site de traitement de l’amiante aurait coûté 1 M$ au ministère. Dans le cas présent, le Ministère a réutilisé le matériel pour rehausser le niveau du sol et y aménager une plantation d’arbres qui doit agir comme brise-vent. Précisons que le site se trouve à l’entrée de la Grande-Anse, réputée pour ses grands vents, particulièrement lors des tempêtes hivernales.

Une victoire historique pour Marie-Eve Proulx

Forte d’un appui de près de 55 % des électeurs, Marie-Eve Proulx, candidate de la Coalition avenir Québec, est devenue la première femme à être élue députée dans le comté de Côte-du-Sud le 1er octobre dernier. Les sondages la disaient au nez à nez avec son plus proche rival, le Libéral Simon Laboissonnière. La volonté de changement des électeurs a finalement soufflé en sa faveur. Heureuse de sa victoire, la candidate caquiste Marie-Eve Proulx a promis être la candidate de tous les électeurs de Côte-du-Sud, elle qui est originaire de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, à l’extrémité ouest d’un grand comté s’étalant sur deux régions administratives. Elle a été plus tard nommée ministre déléguée au Développement économique régional et responsable des régions du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine, ainsi que de Chaudière-Appalaches.