Revue de l’année 2018 : Novembre

Pas de bars à Kamouraska : le conseil municipal recule

Le conseil municipal de Kamouraska a décidé d’annuler son règlement qui empêchait l’installation de nouveaux bars au village. 102 personnes ont signé le registre demandant un référendum. Il ne fallait que 12 signatures par zone. « Une partie plus silencieuse était déçue », a confié le maire Gilles A. Michaud. Le conseil voulait ainsi assurer une certaine quiétude à Kamouraska, qui est très achalandé en été. Rappelons que le règlement n’empêchait pas l’installation de restaurants avec un permis d’alcool, mais visait les bars et microbrasseries, par exemple. Le maire a dit maintenant vouloir tourner la page.

Roméo Bouchard reçoit le prix Philippe-Aubert-de-Gaspé

L’auteur et militant de Saint-Germain-de-Kamouraska, Roméo Bouchard, a reçu le prix Philippe-Aubert-de-Gaspé dans le cadre du 27e Salon du livre de la Côte-du-Sud. Auteur d’une douzaine de livres, dont deux parus cette année (L’UPA : un monopole qui a fait son temps et Gens de mon pays), Roméo Bouchard n’avait jamais reçu le prix Philippe-Aubert-de-Gaspé, à ce jour. Au total, 120 auteurs étaient éligibles au prix Philippe-Aubert-de-Gaspé, cette année. Accompagné d’une bourse de 1000 $, ce prix est attribué exclusivement aux auteurs nés ou résidents sur le territoire des MRC de Bellechasse, Montmagny, L’Islet ou Kamouraska. Dans le cas de M. Bouchard, le jury composé de cinq organismes, dont deux librairies, a tenu non seulement à souligner sa contribution à la littérature régionale, mais également son implication humanitaire, communautaire et sociale dans la région de la Côte-du-Sud.

Bombardier : 170 employés travailleront au prolongement des voitures Azur

170 employés travailleront au prolongement du contrat des voitures Azur pour le métro de Montréal à l’usine Bombardier de La Pocatière. Néanmoins, une centaine de mises à pied doivent avoir lieu d’ici la reprise du travail à la mi-2019. Estimé à 580 M$, dont 448 M$ pour l’usine de La Pocatière, ce prolongement de contrat doit permettre l’assemblage de 153 voitures supplémentaires sur une période de 18 mois. Au total, 170 employés travailleront à ce contrat, dont la livraison des premières voitures doit avoir lieu en 2020 à raison d’un train par mois (neuf voitures). Le travail doit reprendre d’ici juillet 2019. D’ici là, une centaine de personnes doivent être mises à pied d’ici la fin de la première mouture du contrat Azur.

L’anguille kamouraskoise se fraie un chemin sur les tables montréalaises

L’anguille fumée de l’entreprise Les trésors du fleuve de Rivière-Ouelle fait actuellement le bonheur des fins palais montréalais. Depuis près d’un an, ce produit typique du terroir kamouraskois a réussi à se frayer un chemin sur le menu du restaurant Manitoba à Montréal. Cette rencontre entre Simon Beaulieu des Trésors du fleuve et Simon Mathys, chef du restaurant Manitoba, a été rendue possible grâce au site internet Chef514.com qui fait la promotion de produits régionaux auprès des chefs cuisiniers de la région de Montréal. Pour le chef Simon Mathys, servir l’anguille fumée des Trésors du fleuve cadre parfaitement avec la mission de son restaurant qui propose un menu axé sur les produits régionaux et le patrimoine culinaire québécois. En tout, les produits des Trésors du fleuve se retrouvent de façon régulière sur le menu de trois restaurants au Québec.