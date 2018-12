Revue de l’année 2018 : Janvier, février et mars

Des scientifiques de La Pocatière feront des recherches sur la production de cannabis

Le centre de développement des bioproduits Biopterre à La Pocatière a obtenu la première licence de production de cannabis à des fins de recherche au Canada. Les scientifiques devront identifier les problèmes de production, comme les maladies et les diminutions de rendement, et ensuite trouver et tester des solutions. Les travaux, financés à 100 % par le privé, soit une dizaine d’entreprises et de producteurs, pourront commencer. « Nous allons identifier les problèmes actuels au niveau de la production, comme les maladies, les carences, les diminutions de rendement ou tout problème lié à une production horticole classique. Nous allons essayer de trouver des solutions et surtout d’aller tester les solutions proposées par les industriels », indique Agathe Vialle. Les scientifiques veulent aussi démontrer que ce qui est utilisé dans d’autres productions peut être bénéfique dans la production du pot. Des biopesticides conçus par des entreprises seront testés également.

Daniel Beaulieu démissionne pour éviter des problèmes à la Ville

Parce qu’il a encore un lien financier avec l’entreprise Olivier Kamouraska Chrysler, le conseiller municipal Daniel Beaulieu a annoncé sa démission en mars pour éviter des inconvénients autant à l’entreprise qu’à la Ville de Saint-Pascal. Daniel Beaulieu ne savait pas que le fait qu’il ait conservé une balance de prix de vente lorsqu’il a vendu Kamouraska Chrysler au Groupe Olivier en 2016 pouvait causer des problèmes à ce qu’il siège au conseil. Lorsqu’il a déclaré ses intérêts, suite à son élection en novembre, l’administration de la Ville de Saint-Pascal a dû se pencher sur la question et les avis légaux ont été clairs, M. Beaulieu se trouvait en situation d’inhabilité lors d’un contrat ou de toutes transactions entre la ville et cette entreprise.

Bombardier échappe le contrat du REM : déception à La Pocatière

La région espérait que Bombardier Transport obtienne sa part du gâteau du contrat du Réseau électrique métropolitain à Montréal, mais c’est finalement le consortium Alstom-SNC-Lavalin qui a été choisi pour fabriquer le matériel roulant. À l’usine de Bombardier de La Pocatière, on misait beaucoup sur ce contrat pour consolider les emplois. De la fabrication sera finalement faite en Inde.

Décès de l’abbé Ronald Landry

Natif de Saint-Pacôme, l’abbé Ronald Landry est décédé en février, à 87 ans. Les témoignages se sont succédés dès l’annonce de son décès, l’abbé Landry ayant été nommé comme un grand bâtisseur du Bas-Saint-Laurent. Ronald Landry a étudié au Grand Séminaire de Québec et de Rimouski avant d’être ordonné prêtre le 4 juin 1955. Il a fait des études spécialisées à l’Institut catholique de Paris et à la Sorbonne. Au chapitre de son implication sociale, l’ancien curé de la paroisse Saint-Ludger a notamment été coordonnateur et fondateur de la Cité des jeunes et du Foyer-Patro de Rivière-du-Loup. Il a été aussi impliqué dans la création du Cégep de Rivière-du-Loup.

Desjardins ferme six succursales au Kamouraska

Desjardins a annoncé en janvier 2018 qu’elle fermait six centres de services au Kamouraska. Les centres touchés étaient ceux de Kamouraska, Saint-André, Saint-Denis-De La Bouteillerie, Saint-Philippe-de-Néri, Sainte-Louise et de Saint-Roch-des-Aulnaies. De plus, les guichets automatiques de Kamouraska, Mont-Carmel, Saint-Roch-des-Aulnaies et Rivière-Ouelle ont également été retirés. Un projet-pilote de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a permis à Saint-André, Saint-Roch-des-Aulnaies et Kamouraska de ravoir un guichet municipal au courant des mois qui ont suivi.