Revue de l’année 2018 : Culturel et sports

Une présence à l’international remarquée pour Odéi Bilodeau Bergeron

La soprano originaire de Sainte-Louise, Odéi Bilodeau Bergeron, termine son année 2018 avec une présence accrue sur la scène internationale. Par sa participation à différents concours ou concerts, elle a pu se distinguer sur les scènes de Marseille et de New York, et bientôt, celles d’Allemagne. Il s’agit là de belles opportunités qui se sont présentées à elle ces derniers mois. En France, Odéi s’est démarquée lors de deux concours d’opéra. Le premier à Marseille et le second à Arles. Dans les deux cas, elle s’est classée parmi les dix finalistes. À New York, Odéi Bilodeau Bergeron a eu la chance de se produire sur la scène du Carnegie Hall en tant que membre du Chœur La Chapelle de Québec. Pour l’occasion, le chœur était accompagné de l’Orchestra of St. Luke’ s, sous la direction du chef d’orchestre originaire de Québec, Bernard Labadie. Là encore, l’expérience a été sensationnelle pour la soprano. En 2019 ou 2020, Odéi doit ensuite prendre le chemin de l’Allemagne où elle a été sélectionnée pour prendre part à un stage avec un maître italien, suite à des auditions tenues à Montréal dans le cadre des Jeunes Ambassadeurs Lyriques, un programme qui aide les artistes de la relève lyrique canadienne à débuter une carrière à l’international

Le début d’un temps nouveau à Est-Nord-Est

Après plus de 10 ans de démarches, l’équipe d’Est-Nord-Est, résidence d’artistes (ENE) a pu enfin procéder à la première pelletée de terre. Le bâtiment devrait être prêt pour le printemps 2019 et ainsi recevoir ses premiers artistes et auteur(e)s dès juillet 2019. Les travaux ont officiellement commencé le 10 septembre 2018, après la signature du contrat avec l’entrepreneur Marcel Charest et Fils de Saint-Pascal. Ce nouvel espace, où seront réunis sous un même toit, ateliers individuels, logements, ateliers techniques, centre de documentation et bureaux administratifs, permettra d’offrir un lieu sain et adapté aux besoins des artistes et auteur(e)s en art actuel provenant des quatre coins du monde.

Damien le magicien accroche sa baguette

35 ans après ses débuts professionnels, Damien Charest, mieux connu sous le nom de Damien le magicien, a décidé d’accrocher sa baguette de façon définitive. Serein avec sa décision, Damien ne tourne pas le dos à la magie pour autant. Il lui reste encore plusieurs tours dans son sac… À l’âge de 25 ans, Damien Charest a joint le spectacle Les fantômes à la Cape où il jouait le rôle de Merlin l’Enchanteur. Dans les années qui ont suivi, Damien le magicien s’est fait connaître dans tout le Québec en étant le seul magicien à faire apparaître 12 colombes consécutives en début de spectacle. En plus de se produire dans les plus grandes salles de la province, il a eu la chance de présenter des spectacles en Allemagne, en Russie, à Prague, à Paris et même à Las Vegas. Il a également pu côtoyer quelques-uns des plus grands magiciens du monde comme Paul Harris et Lans Burton. Malgré toutes ces années de succès, Damien Charest estime que le temps est venu d’accrocher sa baguette.

Jacques Boucher membre de l’Ordre du Canada

Natif de Saint-Pascal, l’organiste Jacques Boucher a été nommé membre de l’Ordre du Canada par la Gouverneure générale, Julie Payette. Cette nomination vient reconnaître les réalisations exceptionnelles d’un individu. Jacques Boucher a reçu cet honneur « pour son leadership dans l’industrie de la musique et son travail de mise en valeur de l’orgue au Canada. » Il est d’ailleurs considéré comme l’un des principaux animateurs de la vie de l’orgue au pays. Jacques Boucher a produit plus de 1 500 récitals consacrés à l’instrument à tuyaux, ainsi qu’à l’école et la facture québécoise, mettant à contribution une centaine d’organistes du Québec. M. Boucher a participé à de nombreuses tournées internationales.

Jeux du Québec : Des athlètes de Saint-Alexandre font briller l’Est-du-Québec

Les Alexandrins ont de quoi être fiers. Deux athlètes de chez eux, Britanie Cauchon et Nathan Soucy, ont remporté à eux seuls 20 % des médailles de la délégation de l’Est-du-Québec. Forts de quatre médailles récoltées à eux seuls, Britanie et Nathan se disent très heureux de leur participation et de leur délégation qui en a récolté un total de 20.

École de danse Chantal Caron : Deux médailles d’argent à la coupe du monde

En avril, le groupe de Développement 1 et 3 de l’École de danse Chantal Caron de Saint-Jean-Port-Joli remportait la médaille d’or lors de la compétition nationale 5-6-7-8 Show Time à Charlevoix. Ces performances leur ont valu une invitation pour participer à la Coupe du Monde de danse qui a eu lieu au Mont-Tremblant du 6 au 8 juillet 2018. La coupe du monde ce sont plus de 8 000 danseurs de partout dans le monde qui compétitionnent pour être les meilleurs. Saint-Jean-Port-Joli était donc représentée par l’École de danse Chantal Caron dans la catégorie danse contemporaine 12 ans et moins et 14 ans. La chorégraphie « le temps d’un violon » de Mélanie Bourgault interprétée avec brio par : Adèle Gendron, Adèle Guimond, Alexandra Bernier, Danaly Chamard St-Pierre, Élie-Rose Grimard, Émie Deschênes, Eve Paré, Frédéricke Guimond, Jade Dumont, Juliette Picard, Olia Russell, Romane Bélanger et Rose-Marie Ouellet s’est méritée la médaille d’argent. Le conte de fées s’est poursuivi avec la chorégraphie de Éléonar Caron St-Pierre intitulé « Différentes. » Interprétée par Annabelle Ouellet, Ariane Castonguay, Florence Garceau Caron, Gabrielle Leclerc, Juliette Marois, Kelly Doyon, Laurence Cloutier, Maève Bélanger, Mahé Deschênes, Mathilde Gendron, Marie-Soleil Normand, Myriam Anctil et Stéphanie Caron, les jeunes femmes ont mis tout leur talent et leur cœur sur scène, ce qui leur a permis de monter sur la deuxième marche du podium lors de la remise des prix qui clôturait la compétition. L’École de danse Chantal Caron est donc très fière de rentrer au bercail avec deux médailles d’argent à l’issue de cette compétition de très haut niveau.

Benjamin Ouellet : Le meilleur jeune de moins de 18 ans en Arizona

Le coureur de Saint-Pascal Benjamin Ouellet a battu des records et s’est démarqué en Arizona cet été lors de sa première compétition internationale qui avait lieu à Phoenix. Il a battu deux records personnels, a récolté trois médailles et s’est bien positionné dans le classement mondial. De plus, Il s’est classé parmi les trois meilleurs juniors de 20 ans et moins à travers le monde au 800 mètres. Il a entre autres battu ses records personnels au 400 mètres grâce à un temps de 1 :01 :14 et un de 2:20:41 au 800. Celui-ci revient avec une récolte de trois médailles dont deux d’or au 200 mètres et 800 mètres ainsi qu’une médaille de bronze au 400 mètres. Benjamin mentionne qu’il est vraiment satisfait de sa première expérience internationale et que ce n’est pas la dernière.

Alix Renaud-Roy championne canadienne

Alix Renaud-Roy, originaire de Saint-Roch-des-Aulnaies, a été sacrée championne canadienne en judo à Calgary. Sa participation n’était qu’une formalité puisque ses combats de 4 minutes ont duré à peine une minute, démontrant sa supériorité et des victoires expéditives. Alix devait participer à ce championnat Canadien afin de pouvoir maintenir son brevet de la fédération lui donnant ainsi des points, qu’elle n’avait pu faire lors de sa convalescence à la suite d’une blessure importante.

Marine et Alexandre décrochent l’argent en Italie

Alexandre Simard, du Club de Patinage Artistique de La Pocatière et sa partenaire, Marine Pouliot, du CPA Lorraine, ont décroché l’argent lors de leur première assignation internationale, au « Egna Spring Trophy », en Italie. Le couple a participé à cette compétition, qui en était une de développement, du 5 au 8 avril dernier, dans la catégorie novice. Grâce à leur performance, Marine et Alexandre ont accédé à la deuxième marche du podium et ce fut pour eux une excellente première expérience internationale et une belle visibilité sur la scène mondiale du patin.