Revue de l’année 2018 : Avril-mai-juin

Sainte-Anne-de-la-Pocatière voit maintenant à 360°

La Municipalité de Saint-Anne-de-la-Pocatière a maintenant une vue à 360° de son village et des alentours grâce à une toute nouvelle tour d’observation inaugurée le 26 juin en matinée sur un promontoire rocheux voisin de la halte routière municipale, à l’entrée ouest de son territoire sur la route 132. Pas très haute à 7,6 mètres et facilement accessible, la nouvelle tour d’observation de Sainte-Anne-de-la-Pocatière est désormais ouverte à tous, et cela, tout à fait gratuitement. Au total, elle peut accueillir une vingtaine de personnes en même temps.

Trois hommes se perdent en forêt

Trois hommes se sont perdus en forêt en mai dernier aux alentours du lac de l’Est. Léon Drapeau de Mont-Carmel est décédé, alors que Pierre Barrière et Ronald Fillion ont survécu. Leur véhicule s’était enlisé le mardi. Ils ont passé la nuit dans leur véhicule. Mercredi matin, ils ont décidé d’aller chercher du secours à pied. Malheureusement, Léon Drapeau ne se sentait pas bien, lui qui était atteint d’insuffisance cardiaque et qui n’avait pas ses médicaments. Il s’est malheureusement effondré mercredi midi. Ils ont recouvert le corps d’une couverture et ont passé les jours suivants à chercher des chemins pour trouver du secours, revenant toujours au même refuge pendant trois nuits. Ils ont tenté de faire des feux, mais la fumée ne s’élevait pas. C’est finalement un citoyen qui était allé vérifier son coin de chasse, comme le demandait la Sûreté du Québec, qui a trouvé le corps de Léon Drapeau. Les policiers ont ensuite vu une pancarte SOS qui menait vers un chemin où se trouvaient les deux survivants dans le petit chalet. Ils ont été amenés par hélicoptère à l’hôpital de Rivière-du-Loup, car ils étaient déshydratés, mais en bonne forme physique malgré tout.

La pénurie d’anesthésistes chose du passé au Kamouraska

La Fédération des médecins spécialistes du Québec et l’Association des anesthésiologistes du Québec ont annoncé en mai avoir trouvé une solution pour régler les problèmes de ruptures de service, faute d’anesthésistes, dans plusieurs hôpitaux de la province, dont l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière. Il s’agit d’un plan de remplacement sous forme de jumelage. Des hôpitaux urbains, ou qui ne sont pas à risque, parraineront des hôpitaux de région où il y a un besoin. Les anesthésistes se relaieront pour offrir les services à l’hôpital parrainé pour une durée de trois ans, jusqu’en 2021, selon une entente renouvelable. Les médecins encourent des pénalités en cas de non-respect de leur engagement. Les découvertures médicales causées par le fait qu’il n’y a pas d’anesthésistes à La Pocatière sont donc chose du passé.

Décès du cofondateur du Camp Canawish

La région de Kamouraska-L’Islet est en deuil. Un de ses bâtisseurs, l’abbé Odilon Hudon, cofondateur du Camp Canawish de Rivière-Ouelle, est décédé le 25 avril à l’hôpital Laval de Québec, suite à un infarctus. Il était âgé de 79 ans. Né à Sainte-Anne-de-la-Pocatière le 4 juillet 1938, Odilon Hudon a été ordonné prêtre à la Cathédrale de Sainte-Anne le 8 juin 1963 par Mgr Bruno Desrochers. Au fil des ans, il fut notamment curé à Rivière-Ouelle, mais également à Notre-Dame-du-Portage et dans les trois paroisses de Rivière-du-Loup (Saint-François-Xavier, Saint-Ludger et Saint-Patrice). Odilon Hudon a aussi contribué à la fondation de l’organisme Entraide au masculin et aux premières années de Tandem Jeunesse. Toutefois, c’est surtout parce qu’il a été cofondateur du Camp Canawish de Rivière-Ouelle avec M. Paul-Émile Hudon, au début des années 70, que les gens du Kamouraska se souviennent de l’homme impliqué qu’était Odilon Hudon. D’ailleurs, il a poursuivi son implication à titre de président-directeur général jusqu’à son décès.