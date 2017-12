Revue de l’année 2017 : les 10 choix de Maurice Gagnon

Crédit photo : Maurice Gagnon

1. Amie des enfants

La municipalité de Sainte-Perpétue s’est vue renouveler, en janvier dernier, son accréditation Municipalité amie des enfants pour trois ans. Plusieurs enfants entouraient la mairesse, Mme Céline Avoine, et le président du Carrefour action municipale et famille, M. Martin Damphousse, pour l’occasion. Seule municipalité de L’Islet à posséder cette accréditation, et ce, depuis 2012, Sainte-Perpétue a choisi de mettre les enfants au cœur de ses préoccupations. Municipalité amie des enfants est la version québécoise de l’initiative Villes amies des enfants lancée en 1996 par les Nations-Unies afin de faire de ces villes « des lieux adaptés à tous les enfants. » Sainte-Perpétue est la 17e municipalité sur 37 au Québec à avoir obtenu cette accréditation.

2. L’APHK en campagne de financement

L’Association des personnes handicapées de Kamouraska-Est (APHK) a lancé en mars dernier une campagne de financement en vue d’amasser 155 000 $ pour l’achat et la rénovation d’un nouveau local. MM. Rénald Bernier et Yvon Soucy se voyaient confier le titre de coprésidents d’honneur. L’APHK installera ses bureaux dans le nouvel édifice du 655 de la rue Taché, à Saint-Pascal, en plus d’y aménager des ateliers de travail et une boutique où seront vendus les articles fabriqués par ses membres. La directrice générale de l’APHK, Mme Carole Lévesque, parlait alors d’un projet global de 660 000 $, dont la partie bâtiment représente un investissement de 575 000 $. L’organisme a dévoilé les plans 3D du nouvel édifice lors de son brunch du 4 juin.

3. Des aînés ouvrent un atelier de menuiserie intergénérationnel

On annonçait en avril que les aînés de Saint-Roch-des-Aulnaies ont converti l’ancienne caserne des pompiers en atelier de menuiserie. L’endroit se veut un lieu intergénérationnel de transmission de connaissances et de rencontres. Le Pavillon de menuiserie intergénérationnel servira aussi pour des cours, du soutien à des projets scolaires et d’entrepreneuriat, pour de la rénovation, ou encore pour effectuer des travaux personnels ou pour des organismes locaux, expliquait alors Dominique Giroux, agente de développement. Le local pourra aussi être utilisé pour la présentation de courtes conférences. Léon Chouinard et Gérald Bérard en sont les deux principaux instigateurs.

4. Un changement de nom contesté

En mars dernier, la décision du Centre intégré de santé et services sociaux du Bas-Saint-Laurent de remplacer le nom du Centre d’hébergement D’Anjou de Saint-Pacôme par celui de Centre d’hébergement de Saint-Pacôme ne passait pas comme une lettre à la poste. La municipalité adoptait une résolution pour conserver sa dénomination afin de « s’assurer que l’œuvre plus que cinquantenaire de Mme Rachel D’Anjou-Coulombe, infirmière, ne passe pas sous silence au fil du temps. » Pour la mairesse, Nathalie Lévesque, « Rachel D’Anjou-Coulombe a porté sur ses épaules un projet novateur et d’envergure pour l’époque » en fondant cet hôpital. Elles ont finalement eu gain de cause, le CISSS demandant par résolution au ministre d’utiliser l’appellation Centre d’hébergement D’Anjou de Saint-Pacôme.

5. Des plantes pour sauver l’église

Pour éviter une éventuelle fermeture de l’église de Saint-Pacôme, l’entreprise Inno-3B proposait d’y installer un centre de démonstration de sa méthode de production de culture verticale. Grâce à un système automatisé pour la production de végétaux à environnement contrôlé, mis au point en collaboration avec Biopterre, Inno-3B installera dans la nef deux tours verticales multiétages. Des légumes, feuilles et fines herbes seront produits sur les différents plateaux automatisés qui composent ces tours. En plus d’occuper l’espace, le projet sera une solution au chauffage du bâtiment. Un marché public permettrait également d’écouler une partie de la production.

6. Le Centre Yvon-Mercier est inauguré

En juillet dernier, l’Entraide au masculin Côte-Sud a rendu un bel hommage à l’un de ses administrateurs en donnant son nom à son siège social de L’Islet. Le Centre Yvon-Mercier a été inauguré en présence de la ministre de la Justice et procureure générale du Québec, madame Stéphanie Vallée. Monsieur Mercier a été juge associé de la Cour du Québec. Il a occupé plusieurs autres fonctions au sein de la magistrature. La ministre Vallée a souligné la volonté qui l’animait de rendre la justice accessible dans les communautés rurales. Le député de Côte-du-Sud, Norbert Morin, a fait ressortir l’engagement social de son ami Yvon Mercier. L’ex-juge Yvon Mercier est décédé à la suite d’un cancer le 9 août dernier à l’Hôtel-Dieu de Montmagny. Il était âgé de 84 ans.

7. La médaille d’or pour la Ferme Pellerat

La Ferme Pellerat de Saint-Roch-des-Aulnaies a remporté la médaille d’or de l’Ordre national du mérite agricole, le 29 septembre dernier. Elle a aussi reçu le Mérite Promutuel Assurance de la prévention. Elle œuvre dans le secteur des bovins laitiers. Il y a cinq ans, elle avait remporté le deuxième rang des médailles d’argent. Les frères Gervais et Jean-Guy Pelletier constituent la troisième génération sur cette ferme. La Ferme Pellerat possède un troupeau de 650 têtes et 1250 acres en culture de maïs, foin, soya et blé. Cette récompense arrivait 10 ans après l’incendie qui avait ravagé cette ferme. Elle a été rebâtie à la fine pointe de la technologie.

8. Un hommage à Jean-Yves Bélanger

En novembre, la ville de La Pocatière a rendu hommage à monsieur Jean-Yves Bélanger, le concepteur de la fameuse motoneige Moto-Ski. Personnalités, anciens collègues, amis et membres de la famille de monsieur Bélanger étaient présents à cet hommage. Divers témoignages ont souligné son talent pour les affaires et ses qualités humaines, dont le respect qu’il avait pour les employés. Embauché par monsieur Charles-Eugène Bouchard pour fabriquer des coupe-légumes monsieur Bélanger avait demandé à son patron de pouvoir se fabriquer une motoneige les soirs et les fins de semaine. C’est ainsi qu’a été fabriquée la première Moto-Ski. Elle a permis de réorienter les activités de l’entreprise vers la fabrication de motoneiges qui connaîtront un grand succès et de donner à La Pocatière un essor économique important après la vente à Bombardier.

9. L’année Klô Pelgag

Dans l’horoscope artistique, 2017 a été l’année Klô Pelgag. Elle a remporté avec Karl Gagnon le Prix de la chanson SOCAN, elle a été co-porte-parole des 22es Francouvertes, elle a séduit le Japon et elle fait partie des deux artistes ayant obtenu le plus de nominations à l’ADISQ, lui permettant de devenir, du même coup, la première femme depuis 24 ans à remporter le Félix de l’auteur ou compositeur de l’année. Pour la chanteuse aux racines kamouraskoises, il s’agissait du 4e Félix remporté en deux galas. Le jeudi précédant, lors du premier gala, son album L’étoile thoracique avait remporté le titre d’« album de l’année – alternatif » et « choix de la critique ».

10. Une nouvelle vocation pour le Centre Thérèse-Martin

En mai dernier, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent a annoncé qu’à la suite de travaux de rénovation majeurs, une nouvelle vocation sera donnée au centre Thérèse-Martin de Rivière-Ouelle. Il regroupera l’ensemble des activités en déficience intellectuelle, du trouble du spectre de l’autisme et de la déficience physique. Le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement (CRDITED) situé à La Pocatière, dans un édifice en location, sera, lui aussi, déplacé au Centre Thérèse Martin. Le CISSS répond ainsi à une demande gouvernementale de maximiser l’utilisation des bâtiments appartenant déjà au réseau.