Une réussite sur toute la ligne à La Pocatière

Crédit photo : Courtoisie

La fin de semaine du 10 et 11 mars derniers, Le CPA La Pocatière était l’hôte de la compétition Invitation Donald-Chiasson au Centre Bombardier et ce fut une réussite sur toute la ligne. Plus de 350 patineurs des régions Est-du-Québec, Chaudière-Appalaches et Capitale-Nationale y ont pris part.

Plusieurs patineurs locaux ont fait bonne figure : médaillée d’or, olympiques spéciaux niveau 2, Hélène Chamberland. Médaillée de bronze, olympiques spéciaux niveau 3, Anne-Marie Brodeur. Star 5, moins de 13 ans, médaillée d’argent, Laurence Blondeau. Star 4, 13 ans et plus, médaillée d’or, Marylie Bérubé. Star 4, moins de 13 ans, médaillée d’or, Marianne Bégin. Médaillés d’or, dans la catégorie Équipe Or, les rockeurs, composés de Myriam Drapeau et d’Alexandre Simard. Plusieurs rubans ont été gagnés par les compétiteurs de niveau étape 4 à Star 3 en style libre, soit, Sarah Bélanger, Annabelle Roy, Émilie Bérubé, Flavie Normandeau, Alyson Casgrain, Juliette Roy, Camille Landry, Chanel Chrétien, Jacob Lavoie, Noémie Casgrain et Emy-Maude Pigeon. Des rubans ont aussi été gagnés en interprétation par Sarah Bélanger et Léa Harton.