Une réussite pour le 1er Challenge techno du Cégep de La Pocatière

Crédit photo : Courtoisie

Organisé par les enseignants du programme de Technologie du génie physique, le 1er Challenge techno Gentec-EO du Cégep de La Pocatière a réuni pas moins de 48 jeunes en provenance de partout au Québec. Deux autres éditions sont prévues au cours des prochaines années.

S’adressant aux élèves de niveau secondaire ayant un intérêt pour la science et l’ingénierie, le Challenge techno consistait en une journée où les participants devaient relever quatre défis : un défi d’ingénierie, un défi électronique, un quiz techno et un duel laser. Leurs aptitudes étaient donc sollicitées pour concevoir différents objets comme un lance-bille, ou pour aligner un faisceau laser qu’ils devaient ensuite s’amuser à contourner tels des voleurs de la série de films Danny Ocean, entre autres. D’autres activités hors défi sont venues agrémenter cette journée, tel un rallye questionnaire, des courses de robots et des essais de vol de drones.

« Oui, notre désir est toujours de recruter davantage de jeunes pour le programme de Technologie du génie physique, mais à la base, le but de la journée était plus de faire découvrir aux jeunes le domaine des sciences appliquées », d’expliquer Jade Ghaoui, enseignante au sein du programme et responsable de la journée. De son côté, son collègue Simon Fissette ajoute que le fait d’avoir donné des défis à relever aux jeunes était très stimulant pour eux. « Concevoir et fabriquer quelque chose qui fonctionne est très encourageant et concret à la fois », confiait-il. Précisons que les jeunes ont pu repartir avec leurs « créations. »

Réseautage

L’activité a également été une belle occasion de réseautage pour les futurs étudiants, les étudiants actuels, les intervenants scolaires du Cégep et différents employeurs du domaine des sciences et de l’ingénierie qui ont pris part à la journée. Au total, pas moins de 120 personnes étaient présentes, incluant les 48 jeunes participants.

Deux autres éditions du Challenge techno Gentec-EO doivent avoir lieur en 2019 et 2020 au Cégep de La Pocatière grâce à la participation financière de plusieurs entreprises privées, dont Technologies Lanka à La Pocatière. Les organisateurs évalueront s’ils ouvrent à un plus grand nombre de participants l’an prochain.