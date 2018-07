Retour sur l’AGA 2018 de la Maison Chapais

Crédit photo : Courtoisie André Thériault

Le mardi 26 juin dernier, le conseil d’administration a tenu sa 28e assemblée générale annuelle à la salle communautaire de Saint-Denis-De La Bouteillerie.

2017 a été une excellente année pour l’affluence à la Maison Chapais. Le site historique a connu une deuxième année financière consécutive positive. En 2017, les visites payantes ont cumulé le 3e meilleur total en 28 ans et les ventes en boutique ont quant à elles terminé au 2e rang des meilleures années après 2014. Le bilan est donc clairement positif pour la saison 2017 de ce lieu touristique.

Suite au bilan annuel, le conseil d’administration a tenu une élection pour combler quatre des huit postes de conseillers administratifs. Sur les quatre administrateurs sortants, seulement deux ont été réélus. En effet, M. Yves Raymond, fondateur et président de la Maison Chapais depuis plus de 30 ans, a quitté ses fonctions avec fierté et a laissé, au présent conseil d’administration, le soin de continuer l’œuvre qu’il a débutée en 1988. M. Jacques Jusseaume, qui était administrateur depuis 8 ans, ne sera pas de retour sur le CA en 2018. Tous deux seront remplacés respectivement par Mmes Nicole Généreux de Saint-Denis et Germaine Garon également de Saint-Denis. La présidence du conseil d’administration sera désormais la responsabilité de M. Yves Gagnon de Saint-Denis.

Cette soirée a également été l’occasion pour Hubert Théberge, directeur de la Maison Chapais, de présenter à la population la nouvelle équipe de guides et de dévoiler la programmation des spectacles et activités pour 2018. Notons que pour la première fois, la Maison Chapais tiendra une projection extérieure d’un film populaire, soit La Bolduc, le 28 juillet prochain.

Le dimanche 15 juillet prochain, la Maison Chapais recevra André Thériault. Ce troisième concert de l’été 2018, un hommage à Félix Leclerc, débutera à 14 h et se déroulera en plein air dans les jardins oubliés des Chapais.