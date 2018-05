Retour sur la Journée nationale des patriotes

Crédit photo : Courtoisie

Le Comité des patriotes de la Côte-du-Sud tenait, le 20 mai dernier, à l’hôtel L’Oiselière de Montmagny, son grand souper annuel. L’événement réunissait 89 personnes venues célébrer en musique et en gastronomie la Journée nationale des Patriotes.

En première partie, l’animateur de la soirée, le comédien et metteur en scène Yves Massicotte, présenta les artistes invités : Monique Miville-Deschênes, qui interpréta son chant patriotique, Délivrance, ainsi que l’accordéoniste Alexandre Boivin Caron et le guitariste Maxence Croteau qui jouèrent les plus beaux airs du répertoire traditionnel québécois.

En seconde partie de soirée, Martine Desjardins, qui s’est fait connaître en 2012 comme leader étudiante à titre de présidente de la Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ) et devenue aujourd’hui directrice générale du Mouvement national des Québécoises et des Québécois, prononça une stimulante conférence sur un projet de politique de commémoration qu’elle entend développer au sein du Mouvement national pour le transmettre ensuite aux élus de l’Assemblée nationale.

En dernière partie, Antoine Dubé, président de la Société nationale des Québécoises et des Québécois de Chaudière-Appalaches, remettait à deux personnalités de la région le Prix Étienne-Chartier du Patriote de l’année : comme d’habitude un homme, et, pour la première fois, une femme.

La lauréate, Gisèle Lamoureux, résidente de Lévis, botaniste, et auteure-phytophotographe, a signé plus d’une quinzaine d’ouvrages. En 1996, elle a fondé et présidé FloraQuébéca, un organisme voué à la préservation de notre flore et de nos paysages végétaux. Elle a été présentée par France Rémilard.

Le lauréat, Daniel Carrier, historien et archiviste, a œuvré pendant 37 ans à Saint-Joseph-de-Beauce en s’impliquant dans la création et dans le développement de la Société du patrimoine des Beaucerons. On lui doit, en plus de nombreuses publications, la mise sur pied d’un centre d’archives modèle pour le patrimoine de notre région.