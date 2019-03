Retour du Défi Santé Familial des Sentiers d’Ixworth

Crédit photo : Courtoisie

Le Comité de développement rural de Saint-Onésime-d’Ixworth, avec la collaboration du département d’éducation physique du Cégep de La Pocatière, organise à nouveau un défi familial dans les Sentiers d’Ixworth, le samedi 16 mars. L’inscription débutera à 10 h et le départ se fera dès 10 h 30 du stationnement du Chalet d’Ixworth.

Trois parcours pourront être pratiqués lors de l’activité. Le sentier « Familial » de 2,2 km est facile et s’adresse aux petits et aux grands. Le sentier « Renard » de 4 km offre un peu plus de défi aux participants alors que le sentier « Castor » de 8,5 km est idéal pour les passionnés de plein-air.

Les parcours peuvent se faire en raquettes, en marchant ou en courant. L’important est de réaliser son défi. L’ensemble des sentiers seront balisés et sécurisés par une équipe de bénévoles. De plus, tous les parcours passent par les chutes et se terminent en longeant la rivière.

Un petit refuge chauffé avec un feu extérieur sera mis à la disponibilité des participants. Des boissons chaudes, chocolat chaud et bouillon de poulet, seront également fournies.

Même si l’activité est gratuite, une contribution volontaire serait appréciée par les organisateurs. La somme d’argent recueillie sera remise à l’école de l’Étoile Filante pour les activités offertes aux élèves.

Les inscriptions sur place le jour de l’événement seront acceptées. Entre-temps, pour plus d’informations, ou s’inscrire, contactez Francine Lamarre par courriel à francinelamarre@gmail.com.