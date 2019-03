Retour sur la Coupe Olivier Kamouraska Chrysler

Crédit photo : Courtoisie

La Coupe Olivier Kamouraska Chrysler avait lieu du 9 au 17 mars. Plus de 112 équipes de quilles ont participé et 12 365 $ ont été remis en bourse.

Pour cette 25eédition, en classe B, la première place est revenue à Raynald Michaud, Sylvain Leclerc et Pierre-Olivier Beaulieu de Rivière-du-Loup et Mont-Joli (1200 $). La deuxième position à Saint-Pamphile : Arly Bélanger, Michel Dubé et Daniel Gagnon (1020 $).

En Classe A, Dave Marchand, Jimmy Bourdage et Junior L’italien ont remporté 2000 $. Les meilleurs locaux en classe A ont été Frédérick Bernier, Hugo Soucy et Robin Thériault en 6eposition.

Les meilleurs exploits individuels reviennent à Kevin St-Onge de Saint-Pascal et Mike Verdecchia du Maine pour leurs parties parfaites (300 $ chacun). Kevin St-Onge a aussi eu la meilleure moyenne individuelle et a obtenu une bourse supplémentaire de 340 $.

Chez les femmes, notons la meilleure moyenne à France Joubert de Trois-Pistoles et la meilleure chez les dames de Saint-Pascal est Johanne Dionne en troisième position.