Retour sur la belle époque des expos agricoles au MQAA

Jusqu’en janvier prochain, le Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation (MQAA) invite ses visiteurs à revivre l’époque où les expositions agricoles de comté étaient à leur apogée. Et qui de mieux pour nous raconter cette belle page d’histoire que le commissaire de l’exposition lui-même, M. Pierre Lévesque.

Les expositions agricoles ont toujours joué un rôle particulier dans la vie de Pierre Lévesque. Particulièrement celle du comté de Kamouraska à Saint-Pascal. Tout jeune, il se rappelle du temps qu’il passait à s’amuser dans les manèges, mais également des galas de lutte auxquels il a assisté avec son père. Son bonheur était tel que lorsque l’expo était terminée, il cherchait par tous les moyens à la prolonger de chez lui. « C’est là que je me suis mis à reconstituer mes premiers manèges en version miniature », raconte-t-il.

Avec « Les expositions agricoles, toute une histoire! », Pierre Lévesque s’est donc amusé, car il ne s’est pas limité qu’à reconstituer des manèges. En fait, c’est une maquette complète composée de dizaines d’autres bâtiments typiques des expositions agricoles qu’il a réalisée en version miniature et à l’échelle, dont l’impressionnant Pavillon du commerce. L’ensemble de la maquette nous situe entre 1960 et 1970, période que Pierre Lévesque qualifie d’apogée des expositions agricoles. « Il y en avait 48 dans tout le Québec, dont trois sur la Côte-du-Sud à Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pascal », précise-t-il.

Le reste de l’exposition présente un historique des expos agricoles au Québec à travers quelques tableaux informatifs et différents objets caractéristiques de ces événements. L’exposition est complétée par une partie plus ludique et interactive où certains « stands » de jeux typiques de ces fêtes foraines sont recréés et avec lesquels les visiteurs peuvent s’amuser.

Retour aux sources

Même si l’exposition dresse principalement un portrait des expositions agricoles au Québec durant les années 1960 à 1970, la visite nous permet tout de même de jeter un regard sur l’avenir de ces évènements. Si le constat peut sembler pessimiste quand on sait que leur nombre est passé de 48 à 28 en 50 ans, Pierre Lévesque ne se dit pas nostalgique pour autant. « Le but des expos agricoles était d’améliorer les races d’animaux d’élevage et les cultures. À vouloir faire mieux, on en est arrivé à l’agriculture industrielle qu’on connaît aujourd’hui et les petits producteurs sont disparus tranquillement », souligne-t-il.

Néanmoins, les expos ne sont pas mortes pour autant. Selon lui, la démocratisation de l’agriculture biologique, ces dernières années, crée indirectement un retour aux sources avec une explosion des marchés publics et des salons agroalimentaires. « On assiste à un retour de l’agriculture de proximité, à petite échelle, comme c’était le cas au début des expos. En se rassemblant à un même endroit pour un temps déterminé, on s’inspire indirectement de ce qu’on faisait dans les expositions agricoles en allant à la rencontre des gens », de remarquer Pierre Lévesque.

« Les expositions agricoles, toute une histoire! » est présentée au MQAA jusqu’au 6 janvier 2019. Le Musée désire ensuite faire promener l’exposition un peu partout au Québec.