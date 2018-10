Encore des retombées de la mission économique à Montréal

Crédit photo : Courtoisie

La mission commerciale qui a mené des entrepreneurs du Kamouraska à aller visiter Montréal en 2016 provoque encore des retombées. Mercredi dernier, des entreprises kamouraskoises ont été invitées par les Montréalais, pour une autre journée de réseautage.

C’est le cas de Hidalgo Média de Saint-Pascal. «Après cette mission, on avait pris la balle au bond et on s’était déplacé entre autres à un cocktail à la Maison des régions à Montréal», indique Sandro Thornton.

Un récent événement a été tenu à l’initiative de la Ville de Montréal où Hidalgo Média, mais aussi Gaïaska, producteur de graines de chanvre, ont été invités. «On va là pour faire du développement des affaires», ajoute M. Thornton. Lors de ces rencontres où les entreprises des régions sont présentées à des entreprises de Montréal, ce dernier dit avoir profité de l’occasion pour parler de ses clients, par exemple, et des gens d’affaires de la région. «Le but était aussi de faire connaître nos perceptions de nos relations entre entreprises de région et entreprises de la ville.»

Ces déplacements visent évidemment à ramener des contrats, suite au réseautage. Selon Sandro Thornton, il s’agit de retombées directes du premier événement. Il a par ailleurs suggéré aux entrepreneurs de Montréal, de faire pareil, c’est-à-dire de réunir des gens d’affaires dans un autobus et les amener à des activités de réseautage au Kamouraska.