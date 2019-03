La rétention au menu de la prochaine Semaine de l’emploi

Crédit photo : Maxime Paradis

La version kamouraskoise de la Semaine de l’emploi au Bas-Saint-Laurent misera plus que jamais sur la rétention des travailleurs actuels et futurs. Étudiants, immigrants et retraités sont dans la ligne de mire des différents partenaires du milieu qui sont plus concertés que jamais.

Du 18 au 23 mars, une série d’ateliers et de conférences visant une meilleure rétention de ces clientèles seront offerts afin de faciliter les démarches de recrutement de personnel chez les employeurs et mieux aiguiller les travailleurs et les nouveaux diplômés dans leurs recherches d’emploi.

Lundi 18 mars en après-midi, des ateliers express pour être un employeur de choix en 2019 seront proposés. Le recrutement de travailleurs étrangers, les pratiques innovantes en ressources humaines, la reconnaissance des acquis et des compétences des travailleurs ainsi que les bonnes pratiques pour l’embauche des étudiants seront du nombre des thématiques abordées.

L’événement sera suivi d’un 4 à 6 rencontre entre employeurs et étudiants du collégial et de la formation professionnelle au Cégep de La Pocatière. « Sur nos 840 étudiants au Cégep de La Pocatière, 85 % étudient en formation technique. C’est un des plus hauts taux du réseau collégial au Québec. Notre taux de rétention pendant qu’ils font leurs études est excellent, mais le défi aujourd’hui, c’est de les garder chez nous une fois qu’ils sont diplômés », de déclarer Marie-Claude Deschênes, directrice générale du Cégep de La Pocatière.

Le 20 mars à 19 h, une soirée visant les employeurs et les 55 ans et plus aura lieu au Centre Bombardier, sous le thème « Et si j’ai encore le cœur à l’ouvrage! » « Certaines personnes retraitées seraient tentées aujourd’hui de retourner sur le marché du travail, mais souvent elles craignent d’être pénalisées au niveau fiscal. Il y a beaucoup de cas par cas qui méritent d’être démystifiés », d’indiquer Hélène Marquis, directrice générale du bureau de Services Québec de La Pocatière.

La semaine doit se conclure avec une conférence portant sur le développement économique régional avec le professeur Frédéric Laurin de l’école de gestion de l’Université du Québec à Trois-Rivières. S’adressant aux élus, aux municipalités et aux organismes, la conférence doit permettre d’identifier les facteurs clés du succès d’une démarche de développement régional.

Pour plus de détails, visitez le www.lekamouraska.com.