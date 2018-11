Restructuration chez les Feuillages du Québec

Crédit photo : Google Street View

L’entreprise les Feuillages du Québec réorientera ses activités au cours des prochaines semaines entraînant la fin des activités de son centre jardin et de son atelier boutique fleuriste à Saint-Pascal. Toutefois, le propriétaire de l’entreprise, Tony Ouellet, tient à maintenir une place d’affaires dans la ville qui a vu naître l’entreprise il y a près de 60 ans.

L’annonce de la fin des activités du centre jardin et de l’atelier boutique a été faite la semaine dernière aux employés de l’entreprise. Deux à temps plein et quelques saisonniers sont touchés par cette décision. La date de fin des opérations demeure toutefois à préciser.

Comme le mentionne Tony Ouellet, cette décision n’a pas été prise à légère, mais les opportunités d’affaires dans le domaine environnemental et de l’aménagement paysager lui dictent de miser sur ces deux services, à l’avenir. « Tout ce qui est contrôle de l’érosion, stabilisation des sols et renaturalisation, ce sont des services qui sont offerts par les Feuillages du Québec depuis une quarantaine d’années partout en province. Le potentiel de croissance de ce secteur d’activité partout au Québec s’annonce fort intéressant ces prochaines années et nous voulons saisir pleinement cette opportunité de développement qui se présente à nous », a-t-il mentionné.

Pour cette raison, les Feuillages du Québec maintiendra sa place d’affaires à Saint-Pascal afin de continuer à offrir ses services dans le domaine environnemental et de l’aménagement paysager aux gens de la région. « Nous comprenons également l’impact de cette décision auprès de notre clientèle locale, mais nous tenons à rappeler que l’entreprise les Feuillages du Québec est née à Saint-Pascal et qu’elle est là pour y demeurer. L’entreprise va simplement prendre une autre orientation », de conclure Tony Ouellet.