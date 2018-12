Restriction de circulation sur le pont de Rivière-Ouelle

Crédit photo : Maxime Paradis

Les poids lourds de 28 tonnes et plus n’ont plus le droit de circuler sur le pont Alfred-Plourde de Rivière-Ouelle, depuis le 6 décembre dernier. Cette restriction a été imposée par le ministère des Transports du Québec (MTQ) après une inspection rigoureuse de la structure.

Selon Sophie Gaudreault de la direction générale du MTQ Bas-Saint-Laurent – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine, des dommages sur certains éléments du pont expliqueraient l’imposition de cette limite. « Cette décision permet d’assurer la sécurité des usagers et de limiter la progression des dommages », a-t-elle ajouté.

Le MTQ analyserait actuellement différents scénarios afin d’en venir à lever les restrictions de charge maintenant en vigueur. Néanmoins, Sophie Gaudreault mentionne que la majorité des véhicules circulant sur le pont ont un poids deçà de 28 tonnes, ce qui ne doit pas trop impacter la circulation. « Les véhicules concernés par cette restriction doivent maintenant faire le détour par l’autoroute 20 », a-t-elle précisé.

Les derniers travaux apparents réalisés sur le pont Alfred-Plourde remontent à 2003, moment où le MTQ a procédé à la peinture de la charpente métallique.