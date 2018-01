Des restaurateurs s’unissent à La Remontée

Crédit photo : Maurice Gagnon

Quatre restaurants de Saint-Jean-Port-Joli s’unissent pour soutenir la mission du Centre d’équithérapie La Remontée. Un premier chèque de 7 749,25 $ a été remis à l’organisme mercredi dernier.

Ces restaurants participent au programme Resto-Don. Sur chaque plat vedette vendu, un montant d’argent est remis au Centre d’équithérapie La Remontée dont la mission est notamment d’offrir des activités équestres à des personnes ayant des besoins spéciaux.

On contribuera à soutenir le centre en choisissant le croc-monsieur ou le spaghetti à la Coureuse des grèves. Le plat vedette à la boulangerie Sibuet est le croissant soleil. À La Libellule, c’est le pita végétarien qui vole la vedette. Au Bistro OK, on contribue à La Remontée en participant au Souper Grande soirée country.

Heureuse de ce partenariat avec les restaurants du milieu, madame Hélène Caron, directrice générale du Centre d’équithérapie, a mentionné que l’organisme offrira en retour une visibilité aux restaurants participants, notamment via ses réseaux sociaux. Un modèle d’affichage sera remis aux partenaires. « Vos dépliants de menus seront présents au Centre d’équithérapie pour tous nos clients et visiteurs », a entre autres mentionné madame Caron.

« Le montant que vous nous remettez nous permettra de poursuivre nos activités en offrant à la clientèle de la région des services à prix abordables », a aussi souligné la directrice générale.

Le programme a débuté au cours de l’été 2017, ce qui a permis de remettre un premier chèque à l’organisme. Dans le cas de la Coureuse des Grèves, ce partenariat remonte à 10 ans. Ce restaurant a remis à ce jour 10 000 $ à La Remontée. Hélène Caron souhaite étendre le Resto-Don à d’autres restaurants, même en dehors de Saint-Jean-Port-Joli.