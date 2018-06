« Respirez la Santé ! » : 25 000 $ amassés

C’était une journée idéale samedi dernier pour la 21e édition du Tournoi de la Santé de la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima, sous la présidence d’honneur de Madame Pascale Dumont-Bédard, directrice générale de Promotion Kamouraska.

Soleil, chaleur et bonne humeur étaient au rendez-vous pour les 92 joueurs qui ont eu le plaisir de jouer sur le magnifique terrain du Club de golf de St-Pacôme lors du Tournoi de la Santé qui avait lieu le 16 juin dernier. Une vue superbe, un personnel accueillant, tout était en place pour assurer une belle journée!

Une boîte à lunch santé était offerte avant le coup d’envoi pour un 18 trous en formule Mulligan, agrémenté de surprises et d’animation. Les participants ont eu beaucoup de plaisir avec le « Photobooth » installé directement sur le parcours. Le succulent « Gin-tonic canneberges et Bocconcini » servi sur la magnifique terrasse était plus que bienvenu à la fin de cette chaude journée!

En soirée, les 143 convives ont dégusté un excellent souper, concocté par madame Suzie Dubé et son équipe. « Mention spéciale pour le délicieux Tartare de saumon ».

Sous le thème « Respirez la Santé », le président, Dr Gaétan Levesque a insisté sur l’importance de nos soins et services de santé Kamouraskois, tout en rappelant, que la raison d’être de la Fondation, est de contribuer au maintien des soins et services de santé au Kamouraska, d’aider financièrement nos installations, à combler ce qui n’est pas subventionné ou pas suffisamment subventionné par le gouvernement.

Femme à la présidence d’honneur, une première

Présidente d’honneur, Madame Pascale Dumont-Bédard, s’est dite honorée d’être la toute première femme à la présidence d’honneur de ce Tournoi. Elle a pour sa part, livré un discours vibrant d’émotion, témoignant de son amour pour le Kamouraska.

C’est en misant sur un positionnement fort, des porte-parole engagés, des événements ciblés qui interpellent le grand public, que la Fondation demeure la référence philanthropique en santé au Kamouraska. Il est donc essentiel, de maintenir une synergie entre les gens d’affaires, les organismes et les différents acteurs de développement de la région.

Plus de 25 000 $ ont été recueillis lors de cette activité. Les profits réalisés serviront à l’achat d’un équipement pour le traitement des patients qui se présenteront à l’urgence en détresse respiratoire.