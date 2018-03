Crédit photo : Courtoisie

Le Tournoi de golf de la Santé de la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima soulignera sa 21e édition le samedi 16 juin prochain au Club de golf de Saint-Pacôme, sous le thème « Respirez la Santé ».

Le président de la Fondation de l’Hôpital-de-Notre-Dame-de-Fatima, Dr Gaétan Lévesque, invite les citoyens et les gens d’affaires à prendre part à ce grand rassemblement dont les objectifs sont d’attirer 144 joueurs et de récolter 20 000 $ pour l’achat d’équipements dédiés aux soins respiratoires. La présidence d’honneur sera assumée cette année par Mme Pascale Dumont-Bédard, directrice générale de Promotion Kamouraska. À travers ses implications professionnelles et personnelles, Mme Dumont-Bédard démontre un engagement et un attachement indéfectible à l’égard du Kamouraska. Fortement impliquée dans notre milieu, cette femme s’applique également à faire rayonner les projets et le succès des gens d’ici. Passionnée et créative, elle saura donner une couleur bien à elle à notre événement.

Très reconnaissante de cette invitation, Mme Dumont-Bédard, se dit très touchée d’être la toute première femme désignée à la présidence d’honneur du Tournoi de la Santé de la Fondation de l’Hôpital-de-Notre-Dame-de-Fatima. « C’est avec dynamisme et engagement que je me joins à la Fondation pour cette 21e édition du Tournoi de la Santé. Par le biais d’activités comme celle-ci, nous avons le privilège de côtoyer des gens de cœur et d’action qui unissent leurs forces et leur générosité pour soutenir cette noble cause et ainsi faire de cette belle fête une grande réussite. »

Pour sa part, Mme Sophie Robichaud, directrice générale, a précisé que le but de cette activité est d’engendrer des profits qui seront remis directement à la Fondation de l’Hôpital-de-Notre-Dame-de-Fatima pour l’achat d’équipements, tout en rappelant que la raison d’être de la Fondation, est de contribuer au maintien des soins et services de santé au Kamouraska, d’aider financièrement nos installations, à combler ce qui n’est pas subventionné ou pas suffisamment subventionné par le gouvernement.

Dr Lévesque incite les citoyens à participer à cet événement. « Plus il y a de joueurs, plus l’aide versée sera élevée ». Nous pourrons ainsi, réaliser ce projet dont l’objectif est d’offrir davantage de services et de soins de proximité, à notre population. Ceux qui ne peuvent ou ne désirent pas jouer au golf sont bienvenus pour le souper et à la soirée qui sont toujours très animés. »

Pour participer au Tournoi de golf, ou pour toute information supplémentaire, composez le 418 856-7000 poste 7395.