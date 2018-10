Résistances face au projet d’expansion de la Résidence Hélène Lavoie

Crédit photo : Maxime Paradis

Le projet de construction d’une troisième tour d’habitation pour la Résidence Hélène Lavoie ne fait pas l’unanimité auprès du voisinage. Plusieurs résidents de La Pocatière habitant à proximité du futur projet ont fait état de leur inquiétude et de leur mécontentement lors d’une séance d’information organisée par le propriétaire de la Résidence Hélène Lavoie lui-même, jeudi dernier.

Parmi les principales préoccupations soulevées, mentionnons la crainte d’une dévaluation des résidences situées à proximité, l’opération de dynamitage du rocher nécessaire à l’érection du nouveau bâtiment et le nombre d’étages de la future tour qui risque de porter ombrage aux résidences de la rue du Plateau.

Une citoyenne voisine de la deuxième tour d’habitation de la Résidence Hélène Lavoie, construite dans les années 2000, a été particulièrement critique face au projet du propriétaire Serge Boucher. « J’ai logé ma maison en 1997, en même temps que la construction de la première tour sur la 4e Avenue. Si j’avais su qu’une 2e tour allait se construire, quelques années plus tard, jamais nous nous serions bâtis ici. Cette deuxième tour est un véritable champignon derrière ma maison et apporte énormément d’ombre à ma maison en hiver. Elle brise également notre quiétude quand nous faisons du spa dans notre cour arrière, parce que les gens sur les balcons ont une vue chez nous. Je compatis énormément avec les résidents de la rue du Plateau qui seront incommodés de la même façon avec la construction de cette troisième tour », a-t-elle déclarée.

Propriétaires rassurants

De leur côté, le propriétaire de la Résidence Hélène Lavoie, M. Serge Boucher, et le directeur adjoint de l’établissement, M. André Bernier, ont tenté d’être rassurants auprès des gens présents.

D’une part, ils ont rappelé qu’ils étaient toujours en négociation avec le propriétaire d’une maison sur la 7e Rue Sirois pour en faire l’acquisition. S’il y avait entente, la troisième tour de huit étages et de 96 logements serait construite beaucoup moins en retrait des deux bâtiments existants de la Résidence Hélène Lavoie. Conséquemment, elle serait située moins près des résidences de la rue du Plateau. De plus, les coûts de construction et le dynamitage nécessaire à la réalisation du projet seraient moindres.

Cet élément n’a pas manqué de choquer certaines personnes dans l’assistance qui ont reproché aux promoteurs de mettre une pression indue sur le propriétaire de ladite maison en question.

Intervention du maire

Présent à la consultation en compagnie des deux conseillères municipales de la Ville, Mmes Lise Bellefeuille et Lise Garneau, le maire Sylvain Hudon a rappelé que dans une ville comme La Pocatière, qui a connu une baisse de population importante ces dernières années, un projet comme celui de la Résidence Hélène Lavoie se devait d’être étudié puisqu’il permet « de garder des gens chez nous. » « M. Boucher et son équipe ont encore des devoirs à faire dans ce dossier, mais il ont répondu à plusieurs interrogations de la population aujourd’hui », a-t-il déclaré.