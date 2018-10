La Résidence Hélène Lavoie serait reliée aux Cours Painchaud

Crédit photo : Maxime Paradis

Le propriétaire de la Résidence Hélène Lavoie, Serge Boucher, est actuellement en négociation avec Paul Martin, propriétaire des Cours Painchaud à La Pocatière, afin de relier les deux bâtiments par une passerelle.

Cette idée s’inscrit dans le cadre du projet de construction d’une troisième tour d’habitation pour la Résidence Hélène Lavoie. Toutefois, précisons que cette passerelle serait construite à partir du bâtiment ayant pignon sur rue sur la 4e Avenue.

L’idée derrière cette passerelle serait de permettre un meilleur accès aux résidents au Salon de quilles et à la salle d’entraînement Le Gymnase. Selon le directeur adjoint de la Résidence Hélène Lavoie, André Bernier, il serait même question d’aménager une piscine à l’intérieur des Cours Painchaud. « Rien n’a encore été conclu. Nous sommes toujours en discussion avec M. Martin sur le sujet, mais nous croyons que ce projet permettrait de prolonger la vocation des Cours Painchaud comme centre de santé affilié à la Résidence Hélène Lavoie », a-t-il mentionné.

Peu de nouveau

Outre cette nouvelle annonce, peu de nouveau a été communiqué lors de la séance d’information sur le projet de construction de la troisième tour d’habitation. Néanmoins, la présence de l’architecte responsable du dossier a permis de montrer une esquisse du projet et de mentionner que la construction d’un bâtiment en forme de « L » serait privilégiée. De plus, ce dernier est venu confirmer qu’un stationnement souterrain serait bâti dans le sillon de la troisième tour et que celle-ci serait reliée par un corridor souterrain au bâtiment principal de la Résidence.

Comme plusieurs éléments ne sont toujours pas finalisés, André Bernier précisait que les travaux qui devaient débuter cet automne sont reportés au printemps prochain. De plus, il n’est pas exclu qu’un référendum soit tenu, si les résidents du secteur visé en faisaient la demande par la signature d’un registre à la Ville de La Pocatière, puisque deux règlements touchant la question des stationnements et les espaces verts doivent être adoptés par le conseil municipal le 5 novembre prochain afin de permettre au promoteur de réaliser son projet tel qu’il l’envisage.