La Résidence Hélène Lavoie aura sept étages

C’est un projet d’agrandissement impressionnant qui a été annoncé aux résidents de la Résidence Hélène Lavoie de La Pocatière, le 28 février dernier. Ce dernier doit se réaliser au courant de l’automne 2018 pour être fin prêt à accueillir ses premiers occupants au début 2019.

C’est dans le cadre d’une activité spéciale entourant le 20e anniversaire de l’ouverture de la Résidence Hélène Lavoie à La Pocatière que des précisions ont été apportées sur ce chantier titanesque qui s’annonce et qui est évalué à près de 6 M$ selon les dernières estimations fournies par le propriétaire de l’établissement, M. Serge Boucher.

L’agrandissement consiste en l’ajout de trois étages supplémentaires au bâtiment principal qui fait face à la 4e avenue Painchaud. L’aménagement d’un nouvel ascenseur dans le salon principal de la résidence et l’ajout d’escaliers de secours extérieurs à l’avant et l’arrière du bâtiment seront nécessaires puisque l’édifice comptera désormais sept étages. Au total, cet agrandissement doit permettre l’ajout de 60 unités supplémentaires et créer entre dix et 12 nouveaux emplois permanents.

« On parle principalement de chambres et de logements, des 2 ½ et des 3 ½. Les derniers étages auront une vue sur le fleuve », de préciser M. Boucher. Rappelons que la résidence compte actuellement près de 150 unités et 25 % d’entre elles sont occupées par des couples.

Début de la construction

Le chargé de projet André Bernier mentionnait qu’une esquisse doit bientôt être dévoilée. Elle doit donner un aperçu de l’apparence que prendra le bâtiment une fois les travaux terminés.

D’ailleurs, ceux-ci doivent débuter après les vacances de la construction et se poursuivre tout au long de l’automne. Cela n’a pas manqué d’inquiéter certains résidents, notamment ceux du quatrième étage. « On croit être en mesure de réaliser ces travaux sans trop briser la quiétude des résidents », d’indiquer M. Bernier.

Ce dernier ajoutait également que des travaux de mise aux normes doivent être réalisés dans le bâtiment principal, datant de 1998, pour le rendre conforme à la nouvelle réglementation du code du bâtiment pour les résidences de personnes âgées. Si tout se déroule comme prévu, les nouveaux résidents pourraient être accueillis en janvier 2019.