Réseautage entre intervenants en accompagnement de projets bioalimentaires

Crédit photo : Courtoisie

Organisée par la Table de concertation de l’Agriculture et du Bioalimentaire du Kamouraska, une activité de réseautage des intervenants en accompagnement de projets bioalimentaires s’est tenue le jeudi 20 septembre à l’ITA Campus de La Pocatière. L’objectif de l’événement était de se connaître davantage entre eux et d’échanger sur les services offerts sur le territoire. Plus de 40 personnes étaient présentes.

La rencontre aura permis aux participants de mieux connaître les rôles de chacun sur le territoire et également de proposer des pistes de solutions pour améliorer l’accompagnement, au profit des entrepreneurs bioalimentaires. La rencontre a débuté avec deux témoignages de producteurs et transformateurs. Ceux-ci ont raconté aux participants les grandes étapes de leur projet respectif qui, au départ, était pour chacun un grand saut vers l’inconnu.

Mme Nathalie Lemieux, de l’entreprise Érablière Nathalie Lemieux et M. Simon Beaulieu des Trésors du fleuve mentionnaient lors de leur témoignage, que l’accompagnement d’un intervenant avait facilité l’accès aux ressources disponibles pour les aider dans la réalisation de leur projet. M. Rosaire Ouellet, maire délégué à l’Agriculture et au Bioalimentaire de la MRC de Kamouraska a conclu l’activité par un résumé des forces, des éléments à améliorer sur le territoire et des idées d’actions dans le but de poursuivre l’accompagnement de qualité offert aux promoteurs bioalimentaires et mieux répondre à leurs besoins.