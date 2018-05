Reprise du partenariat entre Sainte-Anne-de-la-Pocatière et DELP

Crédit photo : Maxime Paradis

La Municipalité de Saint-Anne-de-la-Pocatière et Développement économique La Pocatière (DELP) sont de nouveau partenaires. L’entente doit permettre à la Ville et à la Municipalité de travailler sur des projets d’intérêts communs au bénéfice du milieu pocatois.

Un an de pourparlers a été nécessaire avant d’en venir à cette entente qui implique notamment le versement d’une aide financière de 15 000 $ provenant de Sainte-Anne-de-la-Pocatière à DELP et le partage d’une ressource, soit l’agent de développement de la Municipalité, Sébastien Tirman, à raison d’une journée par semaine. Chez DELP, ce dernier doit travailler sur des projets au bénéfice des deux municipalités. « Sébastien connaît bien le milieu pocatois et dispose d’une bonne expertise. Il sera assurément un plus pour notre équipe. On est à regarder les mandats qui pourront lui être confiés », d’indiquer M. Joël Bourque, directeur du développement industriel.

Outre l’aide financière et le partage de ressources, deux représentants du conseil municipal de Sainte-Anne-de-la-Pocatière siégeront au conseil d’administration de DELP. Il s’agit du maire, M. Rosaire Ouellet, à titre de membre votant, et de Mme Pascale G. Malenfant, conseillère municipale, à titre de membre observateur. Joël Bourque est convaincu que leur présence et leur expertise seront bénéfiques sur le conseil d’administration.

« Nous avons déjà plusieurs projets en partenariat avec la Ville et le développement économique du milieu pocatois est clairement dans l’intérêt commun de nos deux municipalités. » – Rosaire Ouellet

Retour au bercail

Cette entente est également un retour au bercail pour la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière qui était membre de DELP il y a plus d’une dizaine d’années. Pour le maire Rosaire Ouellet, l’intégration de représentants du secteur commercial à la structure de DELP, l’an dernier, a été un des éléments qui a motivé le conseil municipal à réintégrer l’organisation. « Nous avons déjà plusieurs projets en partenariat avec la Ville et le développement économique du milieu pocatois est clairement dans l’intérêt commun de nos deux municipalités », d’ajouter M. Ouellet.

Le maire de La Pocatière, M. Sylvain Hudon, abonde dans le même sens. « L’union fait la force. En combinant nos forces, nous pourrons travailler à une meilleure cohésion de nos actions en matière de développement économique », déclarait-il.

Précisons que l’entente actuelle est d’une durée d’un an et qu’elle doit faire l’objet d’une réévaluation de part et d’autre avant son renouvellement.