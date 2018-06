Rénovations majeures chez Mikes La Pocatière

Crédit photo : Maxime Paradis

Le restaurant Mikes de La Pocatière se refait actuellement une beauté. Il s’agit des plus importantes rénovations à ce jour depuis celles réalisées en 2004. L’investissement frôle le demi-million de dollars.

Ouvert en 1994, Mikes La Pocatière a changé de visage à deux reprises en 24 ans. En 2004, le restaurant procédait à un important agrandissement au cours duquel sont venus s’ajouter le bar et la salle de réunion. En 2014, le propriétaire Richard Lebel avait également procédé à un rafraîchissement intérieur et extérieur de l’établissement. Les rénovations actuelles sont les plus importantes réalisées au bâtiment depuis 14 ans. « On réaménage complètement la Salle à manger, on rénove les salles de bain, on refait l’esthétique du bar et on divise la salle de réunion en deux pour en faire une plus petite et une plus grande qui seront toutes les deux dotées d’un système multimédia », d’indiquer Bruno Lebel, bientôt coactionnaire du restaurant avec son père Richard Lebel.

« On réaménage complètement la Salle à manger, on rénove les salles de bain, on refait l’esthétique du bar et on divise la salle de réunion en deux pour en faire une plus petite et une plus grande qui seront toutes les deux dotées d’un système multimédia. » – Bruno Lebel

Des murales photos de La Pocatière et des environs viendront compléter le nouveau décor du bar et des salles de bain. Une fois les travaux terminés, l’ensemble du restaurant aura adopté le nouveau look et les nouvelles couleurs de la bannière Mikes.

Tablettes numériques

Parmi les autres changements, les clients pourront bénéficier d’un service aux tables amélioré grâce à l’utilisation de tablettes numériques par les serveuses. « La commande sera envoyée en cuisine au fur et à mesure qu’elle sera dictée par le client. Beaucoup d’erreurs seront éliminées de cette façon et beaucoup de temps sera gagné », d’expliquer David Fromentin, gérant du restaurant. Cette innovation viendra s’ajouter à la commande en ligne disponible depuis un an à la livraison et au comptoir.

Débutées le 28 mai, les rénovations doivent être complétées avant le 11 juin, date prévue pour la réouverture.