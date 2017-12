Rénovations majeures chez Metro Plus Lebel de La Pocatière

Crédit photo : Photo tirée de Facebook.

Simon Lebel et toute son équipe sont fiers d’annoncer des rénovations majeures qui auront lieu dès le mois de janvier 2018 chez Metro Plus Lebel de La Pocatière.

Ces rénovations visent à améliorer l’expérience de magasinage par la redisposition complète du supermarché; un meilleur service à la clientèle par le réaménagement des caisses, du comptoir bistro et des entrepôts; augmenter la proposition de produits frais grâce au réaménagement complet du département de Fruits & Légumes, charcuterie, fromage et mets cuisinés; et bonifier l’espace dévoué aux produits régionaux biologiques et sans gluten.

Veuillez noter que le magasin restera ouvert durant les travaux et que tout sera mis en œuvre afin de minimiser les inconvénients sur la clientèle.