René Lang fera paraître un deuxième roman

Crédit photo : Courtoisie René Lang

L’enseignant de musique aujourd’hui retraité et auteur, René Lang, fera paraître prochainement son deuxième roman La croix rose au Québec et France. Un lancement officiel est d’ailleurs prévu à Rivière-Ouelle au début du mois de juin.

La croix rose raconte l’histoire de deux familles qui évoluent en parallèle. Une en campagne à Saint-Pierre-de-Lamy au Témiscouata, et l’autre, à Montréal. Ces deux histoires finissent par se rejoindre à Rivière-Ouelle, à la toute fin du livre. Pour René Lang, qui en est à son deuxième roman, La croix rose est une sorte de casse-tête où tous les personnages représentent une pièce du puzzle. « Les rencontres entre les gens font que toute l’histoire s’assemble », raconte-t-il.

« La musique prend aussi une place importante. C’est ce qui déclenche un élément important de l’histoire. » – René Lang

Avare sur le contenu de l’histoire, il avoue tout de même que ce roman traite des différences entre les individus et que plusieurs éléments sont mis en opposition au-delà des deux familles. « La musique prend aussi une place importante. C’est ce qui déclenche un élément important de l’histoire », de confier l’ancien enseignant en musique dont le premier roman intitulé Si bémol a paru il y a déjà quatre ans.

Long processus

Celui qui avoue écrire pour le plaisir avait pourtant imaginé cette histoire il y a quelques années, de telle sorte que La croix rose était censée être son premier livre. Parce qu’il a préféré gardé l’histoire pour lui, Si bémol est paru en premier. Par la suite, René Lang a mis un bon trois ans, a-t-il dit, pour coucher l’histoire sur papier et se décider enfin de la publier. « Initialement, le livre devait s’appeler Tournesol. Au fur et à mesure que j’écrivais, La croix rose est devenue un personnage important du livre et c’est ce qui fait maintenant office de titre », a-t-il déclaré.

Le livre doit paraître bientôt aux éditions Première Chance. Il bénéficiera d’une sortie au Québec et en France. La couverture du livre reproduira une aquarelle de M. Jacques Pelletier, aquarelliste de la région de Montmagny. Le lancement officiel est prévu le 3 juin prochain à 14 h en la Sacristie de l’église de Rivière-Ouelle.