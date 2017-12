Une rencontre pour allonger la saison touristique du Kamouraska

Crédit photo : Courtoisie

Les intervenants de la Table tourisme de la MRC de Kamouraska, en collaboration avec Promotion Kamouraska, ont tenu une rencontre à la salle communautaire Robert-Côté de Saint-Pascal. Une cinquantaine d’intervenants du monde touristique du Kamouraska ont pu échanger et apporter des solutions pour allonger la saison touristique.

La rencontre a été pour les membres l’occasion de découvrir le portail d’attractivité Internet lekamouraska.com, présenté par Bruno Lacroix, chargé de projet chez Promotion Kamouraska. Son but est de leur fournir des informations supplémentaires sur le territoire lorsqu’ils accueillent leur clientèle.

Par la suite, madame Pascale Dumont-Bédard, directrice générale de Promotion Kamouraska, organisme qui a le mandat de la promotion, de l’accueil et du développement touristique depuis avril 2015, a fait état de quelques faits saillants depuis la dernière rencontre de ce genre en novembre 2013. Notamment, la réalisation d’un nouveau Guide du Kamouraska, la création d’une banque de photos et la création de la page Facebook de Tourisme Kamouraska.

Une activité réseautage a été menée par Émilie Poulin, directrice des communications et du développement de Ville Saint-Pascal, afin de mieux connaître les personnes présentes à la rencontre.

La concertation entre les acteurs touristiques a été citée à plusieurs reprises comme facteur impératif au prolongement de la saison. « Leur volonté de se concerter est très importante et intéressante. C’est un premier pas vers la création d’événements rassembleurs », de dire M. Jean Dallaire, préfet suppléant.

D’ailleurs, la création d’un événement sur tout le territoire impliquant un maximum d’acteurs touristiques, de l’hébergeur au restaurateur, fait partie des solutions apportées pour augmenter l’achalandage hors-saison et ainsi étirer cette dernière.

Parmi les autres thèmes abordés en lien avec la basse saison, notons la méconnaissance des lieux ouverts et fermés, le développement de forfaits thématiques et le manque de main-d’œuvre en automne, dû au retour en classe hâtif. « Nos membres de l’industrie touristique ont pu faire valoir leurs idées pour allonger la saison. Ce type de rencontre permet de jeter les bases de la vision et des actions à envisager pour que tous soient gagnants », de dire madame Dumont-Bédard.

En fin de rencontre, madame Isabelle Côté de Tourisme Bas-St-Laurent a présenté le programme d’aide financière en tourisme (entente de partenariat régional en tourisme 2016-2020), aux membres présents.