La Remontée inaugure son sentier équestre multisensoriel

Crédit photo : Maxime Paradis

Le centre d’Équithérapie La Remontée a inauguré son tout nouveau sentier équestre multisensoriel, mercredi dernier. Unique au Québec, il doit permettre de stimuler tous les sens de ceux qui l’emprunteront à travers différentes activités ludiques et interactives.

Ouvert à tous, le centre d’Équithérapie La Remontée, situé à Saint-Jean-Port-Joli, se démarque par sa gamme d’activités équestres offertes aux personnes ayant des besoins particuliers. Avec son tout nouveau sentier équestre multisensoriel, La Remontée continue de raffiner son offre auprès de cette clientèle avec ce tout nouveau produit novateur. « Ça existe ailleurs dans le monde, mais au Québec, nous sommes les premiers à proposer un sentier du genre », d’indiquer la directrice, Mme Hélène Caron.

« Ça existe ailleurs dans le monde, mais au Québec, nous sommes les premiers à proposer un sentier du genre. » – Hélène Caron

Ce sentier équestre multisensoriel, d’une durée d’environ 15 min, doit permettre aux randonneurs de mettre à profit tous leurs sens à travers dix stations et de développer, notamment, leur motricité fine, leur coordination et leur mémoire cognitive. À dos de cheval et suivis par un accompagnateur, les enfants souffrant d’une déficience physique, intellectuelle ou d’un trouble d’adaptation, joueront au « tic-tac-toc », résoudront un casse-tête ou s’initieront au son et à la musique avec des carillons suspendus en forêt, pour ne nommer que quelques exemples de stations. Leur parcours prendra fin en bordure de la rivière Trois-Saumons, où une aire de détente avec tables à piquenique a été aménagée. « L’intervention en environnement multisensoriel est très efficace auprès de ce type de clientèle. En plus, le milieu naturel, qui change d’une saison à l’autre, contribue également à stimuler tous les sens », d’ajouter la directrice de La Remontée.

Chèque-surprise

Ce projet a été rendu possible grâce la participation financière de TELUS, le CLD et la MRC de L’Islet, la Table de concertation Prévention suicide Montmagny et la Fondation Maurice Tanguay. Présent à l’inauguration, M. Maurice Tanguay s’est dit impressionné par le travail réalisé par La Remontée, annonçant du même coup que sa Fondation ferait un chèque de 10 000 $ supplémentaire au centre d’Équithérapie. « Ce n’était pas prévu », de s’exclamer la directrice, en manque de mot.

L’inauguration s’est terminée par une visite du sentier et une démonstration à laquelle le jeune Louis Tanguay-Ruel et son accompagnateur, Émile Fortin, ont accepté de participer.