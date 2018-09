Crédit photo : Courtoisie

Le mercredi 5 septembre avait lieu pour une 5e année consécutive la remise virtuelle de diplômes d’Extra Formation du Cégep de La Pocatière.

En effet, 99 diplômés provenant de sept programmes différents, à temps partiel et à temps plein, ont reçu la récompense ultime et combien méritée : leur attestation d’études collégiales. Puisque la clientèle d’Extra Formation reçoit sa formation en ligne de son domicile, cette cérémonie virtuelle, unique au Québec, revêt année après année une mise en scène hors du commun. Grâce à Facebook Live, la magie opère dans le respect solennel et unique de l’événement.

Chaque étudiant finissant à travers le Québec a pu assister à cette magnifique soirée dans le confort de son foyer, accompagné de sa famille et de ses amis, sans engager de dépenses considérables en vêtements et en déplacements. Les convives se sont vite manifestés grâce à la possibilité d’interagir et commenter en direct sur la page Facebook d’Extra Formation. Les nombreux messages de l’assistance laissaient au lecteur une douce saveur de fierté et d’appartenance, preuve indéfectible qu’il est possible de créer des liens d’amitié solides par la formation à distance.

Deux bourses de persévérance d’une valeur de 250 $ ont été remises par la Fondation du Cégep de La Pocatière à des étudiantes qui se sont distinguées par l’excellence de leurs résultats scolaires. Il s’agit de Mmes Annick Tremblay-Bouchard et Élodie Souchet.