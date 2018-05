Remise de dons, record de ventes et reconnaissance pour les Chevaliers de Colomb, Conseil 5425

Crédit photo : Gérald Beaulieu

Trois événements ont marqué la réunion mensuelle des Chevaliers de Colomb de Sainte-Anne-de-La-Pocatière, Conseil 5425, le lundi 14 mai dernier. La vente des billets de financement pour la campagne des œuvres de l’ordre des chevaliers de Colomb du Québec par le Conseil 5425 s’est terminée en avril dernier. Les responsables sont les frères chevaliers Noël Bélanger et Pierre Côté.

Sous le regard attentif d’une quinzaine de membres réunis, le grand chevalier, Alphée Pelletier, a procédé à la remise de dons aux représentants de 12 organisations qui s’étaient déplacés pour recevoir un chèque, dont les montants varient, afin de soutenir leur mission et les besoins respectifs. En tout, 4 542 $ ont été redistribués.

Ainsi, les Fabriques de Sainte-Anne, de Notre-Dame de Liesse et de Saint-Onésime (Évangiles aux jeunes confirmés), le Camp Canawish (camp d’été pour handicapés), Sanctuaire Notre-Dame-de-Fatima (entretien des lieux), Fondation de l’Unité des C de C (soutien pastorale jeunesse), Carrefour jeunesse (aide à la jeunesse locale), Arc-en-ciel du Cœur (achats pour premiers soins), Cercle des Fermières de La Pocatière (fidèles collaboratrices du Conseil 5425), Association Marie Reine, Saint-Vincent de Paul et Garderie La Farandole ont profité des retombées découlant de l’achat de billets par la population. Plusieurs bénéficiaires ont d’ailleurs participé aux ventes des billets et ont ainsi augmenté le montant des sommes obtenues. Tous ces collaborateurs ont signifié l’intention de poursuivre l’an prochain.

Des contributions ont aussi été faites aux collectes annuelles de Croix-Rouge canadienne, Société canadienne du cancer, Sclérose en plaques, cancer de la prostate et à Hôtellerie du Québec (Aide au cancer de l’est du Québec).

La campagne 2017-2018 se veut exceptionnelle puisque le volume de billets vendu a atteint 757 livrets, soit 11 % de plus que l’année précédente. Un record. Le partenariat avec des équipes externes de ventes est un vif succès. Plusieurs chevaliers se sont distingués par leurs performances, dont Rolland Thériault (1er), Alphée Pelletier (2e) et Jean-Guy Hudon (3e).

Le chevalier député d’État pour le district 16, la Vallée du Saint-Laurent, M. Raynald Pelletier était spécialement venu de Pohénégamook pour assister à la remise des donations et remettre une plaque de reconnaissance au Conseil qui s’est distingué en obtenant le Méritas colombien, dans la catégorie « Activité de district pour l’ensemble du Québec. » Cette première place a été obtenue en reconnaissance de toutes les actions et les contributions faites au soutien des pastorales jeunesses par la Fondation de l’Unité qui regroupe tous les Conseils du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Celle-ci célèbre d’ailleurs son 25e anniversaire cette année.